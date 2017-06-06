Лагерю «Белые горы» вернут былую славу

Губернатор Приамурья проинспектировал работу летнего оздоровительного лагеря «Белые горы». По итогам визита было решено обеспечить полную загрузку лагеря и «вернуть ему былую славу». Сейчас «Белые горы» работают не в полную мощность, детей принимают только в благоустроенных корпусах.

В первую очередь, во время визита в лагерь Александр Козлов проверил документы на продукты. Практически все они закупаются руководством лагеря у производителей Амурской области.

«На эти вещи надо обращать особое внимание, потому что это очень важно. И главное, гнаться не за ценой, а за качеством. Лагерь принадлежит предпринимателю, а бизнес никогда не будет работать себе в убыток, соответственно, это доказательство того, что амурские продукты приобретать выгодно. Это хороший пример, на который можно и нужно равняться остальным оздоровительным учреждениям области», – сказал глава региона.

Ознакомился губернатор и с условиями проживания детей в благоустроенных корпусах. В одном из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании руководство заменило старые деревянные окна на металлопластиковые. Во всех комнатах установили новые тумбочки и оборудовали полки для зарядки сотовых телефонов. В лагере для детей разработана развлекательная программа, работает небольшой 3D-кинотеатр.

Сейчас лагерь «Белые горы» работает не в полную мощность, детей принимают только благоустроенные корпуса, а на территории есть деревянные коттеджи. Они расположены на «нижнем уровне» лагеря на побережье Буреи – здесь в своё время работал вожатым Александр Козлов.

«Здесь внизу детям больше нравилось, эти коттеджи были своеобразными вип-местами. Сюда заселялись спортсмены, победители олимпиад. Жаль, что сейчас они стоят без дела. Мы с руководством лагеря и с министерством образования области намерены проработать вопрос, чтобы обеспечить полную загрузку лагеря и вернуть ему былую славу. Такая богатая база легко позволит стать этому учреждению базисным для Приамурья», – отметил губернатор.

К этой работе подключат и руководителей предприятий, расположенных на территории ближайших районов, чтобы они включили в свои социальные программы финансирование путевок для детей работников.

Сейчас в первой смене в «Белых горах» отдыхает 262 ребенка от 7 до 16 лет. 250 из них – из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Вторая смена начнется в лагере 24 июня, сообщает областное правительство.

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Екатерина PL