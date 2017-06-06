Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:46 8

Лагерю «Белые горы» вернут былую славу

Лагерю «Белые горы» вернут былую славу

Губернатор Приамурья проинспектировал работу летнего оздоровительного лагеря «Белые горы». По итогам визита было решено обеспечить полную загрузку лагеря и «вернуть ему былую славу». Сейчас «Белые горы» работают не в полную мощность, детей принимают только в благоустроенных корпусах.

В первую очередь, во время визита в лагерь Александр Козлов проверил документы на продукты. Практически все они закупаются руководством лагеря у производителей Амурской области.

«На эти вещи надо обращать особое внимание, потому что это очень важно. И главное, гнаться не за ценой, а за качеством. Лагерь принадлежит предпринимателю, а бизнес никогда не будет работать себе в убыток, соответственно, это доказательство того, что амурские продукты приобретать выгодно. Это хороший пример, на который можно и нужно равняться остальным оздоровительным учреждениям области», – сказал глава региона.

Ознакомился губернатор и с условиями проживания детей в благоустроенных корпусах. В одном из них в рамках подготовки к летней оздоровительной компании руководство заменило старые деревянные окна на металлопластиковые. Во всех комнатах установили новые тумбочки и оборудовали полки для зарядки сотовых телефонов. В лагере для детей разработана развлекательная программа, работает небольшой 3D-кинотеатр.

Сейчас лагерь «Белые горы» работает не в полную мощность, детей принимают только благоустроенные корпуса, а на территории есть деревянные коттеджи. Они расположены на «нижнем уровне» лагеря на побережье Буреи – здесь в своё время работал вожатым Александр Козлов.

«Здесь внизу детям больше нравилось, эти коттеджи были своеобразными вип-местами. Сюда заселялись спортсмены, победители олимпиад. Жаль, что сейчас они стоят без дела. Мы с руководством лагеря и с министерством образования области намерены проработать вопрос, чтобы обеспечить полную загрузку лагеря и вернуть ему былую славу. Такая богатая база легко позволит стать этому учреждению базисным для Приамурья», – отметил губернатор.

К этой работе подключат и руководителей предприятий, расположенных на территории ближайших районов, чтобы они включили в свои социальные программы финансирование путевок для детей работников.

Сейчас в первой смене в «Белых горах» отдыхает 262 ребенка от 7 до 16 лет. 250 из них – из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Вторая смена начнется в лагере 24 июня, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 659

#дети #жизнь #областная власть #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • не депутат

    не депутат
    50 минут назад

    Мне в свое время удалось только зимой там дважды отдыхать, летом в Тындинский лагерь ездили. Но воспоминания все равно добрые о Белых горах)

  • Братеев

    Братеев
    40 минут назад

    пусть в огонёк съездит где его друган угробил лагерь

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    30 тыр за путёвку...

    Много ли семей в Амурке могут себе позволить такой отдых?

  • Баловник

    Баловник
    37 минут назад

    То есть жертвы еще будут?

  • тандем

    тандем
    33 минуты назад

    На белые горы можно лыжную базу перевести с южного склона Натальино вот будет загрузка амурского объекта для детей. Да и хоккей там можно гонять, при минимальных вложениях.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    33 минуты назад

    Баловник

    То есть жертвы еще будут?



    обязательно будет. но не обязательно в этом лагере. природа безостановочно выпиливает разного рода придурков.

  • не депутат

    не депутат
    18 минут назад

    Oldlord, у тебя как со зрение, друг? ты не видешь, что чёрным по белому написано - "Сейчас в первой смене в «Белых горах» отдыхает 262 ребенка от 7 до 16 лет. 250 из них – из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации."

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    не депутат

    Oldlord, у тебя как со зрение, друг? ты не видешь, что чёрным по белому написано - "Сейчас в первой смене в «Белых горах» отдыхает 262 ребенка от 7 до 16 лет. 250 из них – из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации."



    Т.е. ты утверждаешь, что всем желающим помогут купить путёвки подешевле?



    У меня сложная жизненная ситуация длится, с короткими перерывами, аж с 1998-го года!



    Бесплатную путёвку ещё никто ни разу не дал!



    Даже про выплаты за опекунство рассказали только через год, после того, как стало поздно!



    Я не знаю, каким образом вышеуказанные семьи получили путёвки, но для родителей зарабатывающих по 20 тыр в месяц и воспитывающих до трёх детей, 30 тыр всё-таки дороговато.





    ~~Сейчас в первой смене в «Белых горах» отдыхает 262 ребенка от 7 до 16 лет. 250 из них – из многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.



    Обрати внимание, из обычных семей всего 12 детей!



Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске подростки забрались на крышу 14-этажного дома (видео)
Общество 1

В Благовещенске в конце июня запретят продавать алкоголь
В России и мире

Самым безопасным городом России признан Грозный
Общество 3

Амурчан научат, как не допустить изъятия детей из семьи