Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:33 1

В Благовещенске в конце июня запретят продавать алкоголь

В Благовещенске в конце июня запретят продавать алкоголь
Фото: ria56.ru

Продажу алкогольной продукции на территории областного центра полностью запретят в дни празднования школьного выпускного и Дня молодежи. Ограничат торговлю и во время проведения праздничных мероприятий в другие дни.

24июня, в день проведения выпускного вечера, и 27 июня, в День молодежи, продажа алкоголя в Благовещенске запрещена. Это регламентирует амурский закон «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

Частично торговлю спиртным ограничат и в дни массовых гуляний: 23 июня – на время международной ярмарки и 25 июня – на время городских мероприятий в честь Дня молодежи. Торговля запрещена за два часа до начала, во время самих мероприятий и в течение часа после них, в местах гуляний и в радиусе 700 метров.

23 июня с 17:30 до 22:00 пройдут массовые мероприятия в рамках VIII фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». 25 июня с 17:00 до 22:00 Благовещенск будет праздновать День молодежи.

Ограничения не распространяются на рестораны, кафе и бары с обслуживанием барменами и официантами.

Просмотров всего: 1238

#областная власть #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    9 минут назад

    " Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" М.В Ломоносов.

    https://youtu.be/rCORvPx9cR4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Лагерю «Белые горы» вернут былую славу
Происшествия 4

В Амурской области могут продавать фальшивое молоко от несуществующих производителей
Общество 5

37 семей в Архаре получили новые квартиры
Общество 122

Александр Козлов настоятельно рекомендовал использовать в пришкольных лагерях продукцию амурских производителей

вчера, 20:07