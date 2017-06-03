В Благовещенске в конце июня запретят продавать алкоголь

Фото: ria56.ru

Продажу алкогольной продукции на территории областного центра полностью запретят в дни празднования школьного выпускного и Дня молодежи. Ограничат торговлю и во время проведения праздничных мероприятий в другие дни.

24июня, в день проведения выпускного вечера, и 27 июня, в День молодежи, продажа алкоголя в Благовещенске запрещена. Это регламентирует амурский закон «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

Частично торговлю спиртным ограничат и в дни массовых гуляний: 23 июня – на время международной ярмарки и 25 июня – на время городских мероприятий в честь Дня молодежи. Торговля запрещена за два часа до начала, во время самих мероприятий и в течение часа после них, в местах гуляний и в радиусе 700 метров.

23 июня с 17:30 до 22:00 пройдут массовые мероприятия в рамках VIII фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». 25 июня с 17:00 до 22:00 Благовещенск будет праздновать День молодежи.

Ограничения не распространяются на рестораны, кафе и бары с обслуживанием барменами и официантами.

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#областная власть #торговля

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Нино Кохреидзе