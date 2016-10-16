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В благовещенском аэропорту встретили государственный академический театр танца «Гжель»

В благовещенском аэропорту встретили государственный академический театр танца «Гжель»

20 июня с трехчасовой задержкой в Благовещенск прилетели артисты Московского государственного академического театра танца «Гжель». Гости примут участие в VIII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

В течение нескольких дней легендарный хореографический коллектив из Москвы будет удивлять гостей международного фестиваля. 20 июня артисты театра танца «Гжель» отправятся в Поднебесную для того, чтобы 21 июня дать большой сольный концерт для жителей города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян, а 22 июня они примут участие в торжественной церемонии открытия фестиваля на китайской стороне.

Оценить хореографическое мастерство коллектива благовещенцы смогут 23 июня. В 14:00 артисты выступят в ОКЦ, а в 20:00 – на площади имени Ленина.

Основу театра «Гжель» составляет высокопрофессиональная труппа балета – выпускники хореографических училищ страны, обладающие широким творческим диапазоном. Это единственная балетная труппа в мире, которая одновременно работает в двух направлениях: фолк и модерн (мюзик-холл), сообщает областная филармония.

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#культура

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