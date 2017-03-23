Знаменитый модельер Карла Фенди умерла в Риме

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Всемирно известный итальянский модельер Карла Фенди, многие годы определявшая стратегию развития всемирно известной группы Fendi, скончалась в понедельник, 19 июня, в Риме в возрасте 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Италии.

Фенди, недавно перенёсшая тяжелое заболевание лёгких, на днях выписалась из больницы и вернулась в свою римскую резиденцию.

Четвёртая из сестёр Фенди, Карла до последних дней жизни оставалась почётным президентом группы Fendi, основанной её родителями ещё в 1925 году. Компания стала поистине уникальным явлением в мире итальянской высокой моды – в начале 1950-х годов её возглавили сразу пять сестёр – Паола, Анна, Франка, Карла и Альда.

«Наша мама говорила: вы как пять пальцев на руке, у каждой есть своя собственная роль», – любила повторять Карла. У каждой из сестёр была своя нагрузка: Паола стала экспертом по выделке меха, Анна – дизайнером, Франка – специалистом по связям с общественностью, Альда – коммерческим директором бренда, а Карла фактически занималась всеми текущими делами дома моды, уделяя особое внимание стратегии развития фирмы и ее проникновению на зарубежные рынки, прежде всего, в США.

Одним из ключевых решений сестёр стало приглашение в дом моды молодого немецкого дизайнера Карла Лагерфельда, который на долгие годы стал арт-директором бренда Fendi. Благодаря ему меховая одежда и кожаные аксессуары этой марки приобрели неожиданные, яркие расцветки и сразу же привлекли к себе внимание модниц всего мира. В 1966 году Лагерфельд придумал и знаменитый логотип дома моды – две буквы F, одна из которых перевернута.

Благодаря усилиям сестёр Фенди и Лагерфельда дом моды Fendi в 1980-е годы превратился в один из мировых лидеров в области создания модной одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии.

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Алексей Воскобойников