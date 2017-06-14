В Белогорске прошла спартакиада амурских церквей

Фото: www.ngrussia.com

В субботу, 17 июня, в Белогорске на стадионе «Локомотив» состоялась очередная летняя спартакиада амурских церквей «Новое поколение». Участвовали команды Белогорска, Благовещенска, Прогресса, Свободного. Кроме того, приехали спортсмены из Когалыма, Солнечногорска и Нижнего Тагила.

Команды состязались в восьми дисциплинах: подтягивание на турнике, прыжки на скакалке, шашки, толкание гири, прыжки в длину с места, подтягивание на брусьях, бег 100 метров и футбол.

Первое место заняла команда Свободного. Свободненцам не было равных в подтягивании и прыжках. Благовещенцы были сильны в беге и толкании гири, а также выиграли футбольный турнир – они стали вторыми. Белогорцы завоевали победу в шашках и третье командное место.

«Очень хочется, чтобы в ходе проведения этой спартакиады люди перезнакомились еще ближе, подружились. Чтобы люди видели друг друга и общались друг с другом. Это первое. И второе: очень рад, что наш город Белогорск принял эту эстафету. Спартакиада приобретает всероссийский масштаб, так как в этой спартакиаде принимают участие прихожане церквей не только нашей области, но и из других городов нашей большой родины», – цитирует пастора города Белогорска Владимира Ерлина амурский сайт церкви «Новое поколение».

Организатором спартакиады выступило амурское региональное общественное движение «Крепкая семья – сильная страна»

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#Белогорск #религия #спорт

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Василий Кленин