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Эксперт: вейпы помогают хакерам взламывать компьютеры

Эксперт: вейпы помогают хакерам взламывать компьютеры
lenta.ru

Хакеры научились взламывать компьютерные системы с помощью вейпов. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Daily Mail. По мнению эксперта по кибербезопасности Росса Бевингтона, киберпреступники встраивают в электронные сигареты микрочипы, которые при подключении устройства к компьютеру будут выполнять все необходимые команды.

Поскольку большинство подобных гаджетов заряжается через USB-порт, чип может дать хакерам доступ к устройству жертвы и поставить под угрозу данные на компьютере, подчеркнул эксперт.

Интернет-преступники то и дело идут на всевозможные ухищрения, чтобы получить доступ к личным данным жертв. Ранее СМИ сообщили о том, что злоумышленники распространили в соцсетях сообщения о розыгрыше бесплатных авиабилетов. После перехода по распространенной хакерами ссылке, на компьютеры загружался вирус, который мог передать злоумышленникам личные данные пользователей.

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#интернет #криминал #технологии

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