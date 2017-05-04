На владивостокской таможне обнаружили радиоактивный Nissan

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На владивостокской таможне обнаружили радиационно-опасный автомобиль Nissan. Он прибыл морским транспортом из Японии. В результате проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации является наличие бета-активных частиц – в среднем около 40 част/мин см2.

Информация о выявленном транспорте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, сообщает дальневосточное таможенное управление. В результате дальнейших разбирательств, радиационно-опасный товар был запрещен к ввозу на таможенную территорию и остался на борту судна для обратного вывоза в Японию.

В текущем году это пятый случай выявления радиационно-опасного товара, прибывшего морским транспортом из Японии, в регионе деятельности Владивостокской таможни. Всего с момента аварии на атомной станции Фокусима-1, произошедшей 11 марта 2011 года, выявлено 875 подобных товаров.

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#происшествия #транспорт

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Екатерина PL