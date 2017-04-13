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сегодня, 11:06 0

«Пираты Карибского моря» поплывут дальше без Джонни Деппа

«Пираты Карибского моря» поплывут дальше без Джонни Деппа
Фото: PopCornNews

Создатели культовой серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» намерены распрощаться с капитаном Джеком Воробьём в продолжении кинофраншизы (его во всех частях сыграл актёр Джонни Депп). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

«Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь появилось ощущение, что аудитория потеряла к нему интерес», – рассказал источник интернет-издания.

По словам собеседника Daily Star, сегодня зрителей больше привлекают 27-летний Брентон Туэйтс и 25-летняя Кая Скоделарио, впервые появившиеся в последней ленте саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». «Если в фильме ведущие роли отдадут Брентону и Кайе, это может стать для франшизы глотком свежего воздуха», – уверен источник.

Капитан Джек Воробей – одна из ключевых фигур серии фильмов «Пираты Карибского моря». На сегодняшний день киноэпопея включает в себя пять лент. Последняя часть, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла на экраны в мае 2017 года. Роль Воробья во всех картинах исполнил Депп. В следующем году он отметит 55-летний юбилей.

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#кино #США

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