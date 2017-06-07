В Амурской области могут продавать фальшивое молоко от несуществующих производителей
Роспотребнадзор Амурской области предупреждает население о том, что на прилавках магазинов может лежать «призрачная» молочная продукция из Саратовской и Челябинской областей. По заявленным на упаковках адресам нет указанных производителей. Таким образом, продукты являются фальсифицированными, и гарантировать их качество невозможно.
Роспотребнадзор публикует название производителей–призраков и несуществующие адреса:
– ООО «Волгомолоко» ТМ «Молочный гость» и ТМ «Дмитровский молочный завод» (Саратовская область, пос. Расково, Сокурский тракт, д. 1/1, оф. 301, фактический адрес – Саратовская область , пос. Расково, Сокурский тракт, Промзона тер.);
– СПССК «Агропродукт» (Саратовская область, пос. Расково, Сокурский тракт, д. 1/1, оф. 302);
– ООО «Молочный край», ООО «Корпорация Битум», ООО «Торговый дом «Белая ферма», ООО СбытПродСервис» (Челябинская область, ЗАТО г. Озёрск, ул.Кыштымская, д.8, ул.Кыштымская, д. 8А, ул.Индустриальная, 10).
При покупке молочной продукции следует внимательно изучать данные о производителе.
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