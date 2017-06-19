В Верхнеблаговещенском иномарка врезалась в автобусную остановку

В девятом часу утра 20 июня произошло ДТП в селе Верхнеблаговещенское. Иномарка слетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку. В результате водителю 1997 года рождения понадобилась помощь медиков.

Как рассказали в полиции Благовещенска, по предварительной информации, водитель Toyota Cresta, двигаясь в районе первого километра села Верхнеблаговещенское, на скользкой дороге не справился с управлением и слетел с проезжей части, врезавшись в бетонное сооружение. Пострадавшего с травмами увезли в лечебное учреждение. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Екатерина PL