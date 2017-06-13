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Американский студент, ранее приговорённый в КНДР к 15 годам лагерей, умер в США

Американский студент, ранее приговорённый в КНДР к 15 годам лагерей, умер в США
Фото: ТАСС

Американский студент Отто Вомбиер умер в коме после возвращения из Северной Кореи, где парня осудили за «антигосударственные деяния». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

22-летний студент находился в коме на протяжении всего последнего года. Согласно заявлению северокорейских врачей, причиной комы стал ботулизм и снотворное. Медики в США сомневаются в корректности такого диагноза.

Как сообщало Амур.инфо, 21-летний учащийся Университета Вирджинии Отто Фредерик Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице. Верховный суд КНДР приговорил американского студента к 15 годам трудовых лагерей за «попытку подорвать единство корейского народа» несмотря на то, что на суде парень полностью признал свою вину и принёс извинения правительству и народу Северной Кореи.

В дело вмешался госдепартамент, и лишь с его помощью 13 июня Вомбиера удалось освободить и отправить домой.

Просмотров всего: 624

#здоровье #происшествия #студенты #суды #США

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Нашёл куда ехать. Ещё бы на Донбасс или в Сомали выехал

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Сгубили парня низачто.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ольга лебедева

    Сгубили парня низачто.



    ну это не совсем так. Во 1-х, он сам себя сгубил, согласившись на авантюру в виде заранее спланированной кражи государственного имущества в КНДР, во 2-х, не "низачто", а за 10 тыс.долларов, которые ему обещали за этот плакат.

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Со своим уставом в чужом дворе - это все американская вина об исключительности загубила парня.

  • Crasy

    Crasy
    43 минуты назад

    Роисся тоже движется к диктатуре.

  • oenesterov

    oenesterov
    28 минут назад

    Crasy

    Роисся тоже движется к диктатуре.



    как то медленно, хотелось бы побыстрее.



  • Crasy

    Crasy
    21 минута назад

    Надеюсь, просвещенный Запад не даст скатиться Рашке совсем в средневековое г.

  • Fedia

    Fedia
    18 минут назад

    Как же вы в " Рашке" живете?, дуйте в в свою любимую европу.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    14 минут назад

    Разменяли жизнь пацана в политических хотелках и угробили.

  • OT

    OT
    9 минут назад

    oenesterov

    Crasy

    Роисся тоже движется к диктатуре.



    как то медленно, хотелось бы побыстрее.



    Вы думаете наверно, что это будет как в старые справедливые времена типа подскочит черный воронок и прощай?

    Да все по другому. Придет какой-нить шестерка к вам в оффис и скажет_ валандай-ка отсюда по малому если не хочется по большому. А в чем собственно дело? Нашему "папаше" понравилось это доходное место да и братва нужду терпит. Но это мой бизнес! Не пищи мышонок. Все схвачено. Запомни ничего твоего нет. Так устроена жисть

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 минут назад

    Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны[1]. Широко используется в современной исторической науке, в противопоставление казусу федерис (лат. casus foederis), предполагающему вступление в войну исходя из условий договора о стратегическом союзе с одной из воюющих сторон.

    Например, убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года сербским студентом Гаврилой Принципом, который являлся членом тайной организации «Млада Босна», было использовано Австро-Венгрией для объявления ультиматума Сербии. Получив не удовлетворивший её ответ на ультиматум, Австро-Венгрия использовала такой ответ в качестве казуса белли и объявила Сербии войну[1]. При этом дальнейшее развитие событий (объявление Россией войны Австро-Венгрии из союзнических обязательств перед Сербией, Германией — России из обязательств перед Австро-Венгрией и т.д.) было примером казуса федерис.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 минута назад

    OT

    oenesterov

    Crasy

    Роисся тоже движется к диктатуре.



    как то медленно, хотелось бы побыстрее.



    Вы думаете наверно, что это будет как в старые справедливые времена типа подскочит черный воронок и прощай?

    Да все по другому. Придет какой-нить шестерка к вам в оффис и скажет_ валандай-ка отсюда по малому если не хочется по большому. А в чем собственно дело? Нашему "папаше" понравилось это доходное место да и братва нужду терпит. Но это мой бизнес! Не пищи мышонок. Все схвачено. Запомни ничего твоего нет. Так устроена жисть



    так на Украине сейчас так, просвященный запад говорит, что это демократия



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    так же к Казус белли относят потопление Лузитании, когда США нужен был повод ля начала войны с Германией.. Пирл Харбор, Башни близнецы, пробирки.. химическое оружие в Сирии.. Парень, сорвавший листовку с изображением лидера, как сувенир, был осуждён за вандализм и антикорейскую деятельность. Зачем, будучи в другой стране, У+ЛЕТАЯ нужно было срывать эту бумажку?.. Захотелось экстрима?.. Ну так слетайте в Катар, оденьте жену в мини и топик на босу грудь, и походите по магазинам. Далеко уйдёте?..

    Чтите законы страны пребывания.

  • oenesterov

    oenesterov
    11 секунд назад

    Сергей Труш

    Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны[1]. Широко используется в современной исторической науке, в противопоставление казусу федерис (лат. casus foederis), предполагающему вступление в войну исходя из условий договора о стратегическом союзе с одной из воюющих сторон.

    Например, убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года сербским студентом Гаврилой Принципом, который являлся членом тайной организации «Млада Босна», было использовано Австро-Венгрией для объявления ультиматума Сербии. Получив не удовлетворивший её ответ на ультиматум, Австро-Венгрия использовала такой ответ в качестве казуса белли и объявила Сербии войну[1]. При этом дальнейшее развитие событий (объявление Россией войны Австро-Венгрии из союзнических обязательств перед Сербией, Германией — России из обязательств перед Австро-Венгрией и т.д.) было примером казуса федерис.



    американцам долго думать не надо для повода к войне, есть убитый студент - хорошо, нет - можно пробиркой с "холерой" в сенате потрясти.



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