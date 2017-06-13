Американский студент, ранее приговорённый в КНДР к 15 годам лагерей, умер в США

Фото: ТАСС

Американский студент Отто Вомбиер умер в коме после возвращения из Северной Кореи, где парня осудили за «антигосударственные деяния». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

22-летний студент находился в коме на протяжении всего последнего года. Согласно заявлению северокорейских врачей, причиной комы стал ботулизм и снотворное. Медики в США сомневаются в корректности такого диагноза.

Как сообщало Амур.инфо, 21-летний учащийся Университета Вирджинии Отто Фредерик Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он попытался сорвать со стены политический плакат в гостинице. Верховный суд КНДР приговорил американского студента к 15 годам трудовых лагерей за «попытку подорвать единство корейского народа» несмотря на то, что на суде парень полностью признал свою вину и принёс извинения правительству и народу Северной Кореи.

В дело вмешался госдепартамент, и лишь с его помощью 13 июня Вомбиера удалось освободить и отправить домой.

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Алексей Воскобойников