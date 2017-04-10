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сегодня, 10:36 1

Жителя Зеи будут судить за хранение золота стоимостью больше 5 миллионов рублей

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя Зеи, которого обвиняют в незаконном хранении и перевозке золота стоимостью свыше 5,6 миллиона рублей. Мужчине грозят либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы со штрафом.

7января 2017 года обвиняемый незаконно приобрел на территории Зейского района драгоценный металл, в котором содержалось более 2,5 килограмма химически чистого золота. 8 января около полуночи он был задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области при перевозке золота для продажи. В итоге драгоценный металл изъяли из незаконного оборота.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере). 20 июня дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Благовещенский районный суд, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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