Американский пловец Фелпс поплывет наперегонки с акулой: обзор прессы

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Россиян ждет премьера фильма «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна; после Прямой линии с Путиным чиновники начали исправлять ошибки; в Белоруссии не нашли кресла для депутата Валуева; у топ-менеджера «Роснано» обнаружили недвижимость на 3 миллиарда – ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин рассказывает, о чем пишут СМИ.

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Как все знают, сегодня на ТВ состоится премьера фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Сам автор назвал этот фильм «кульминацией своей карьеры». Так вот, в своем собственном интервью «Российской газете» Стоун рассказывает о том, что осталось за кадром этого фильма. Осталось довольно много – примеров хватило на целую страницу.

А еще в газете рассказывается том, что легендарный американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс (размер ноги такой, что ласты ему шьют по спецзаказу. Впрочем, его ступни – это и есть ласты) – будет соревноваться в скорости с акулой. Среди людей он уже не видит соперников. «Ну да, с такими-то ступнями…»

Кстати, несколько дней назад пловец совершил погружение в клетке, чтобы поплавать с акулой.

Очень интересно

Далее «Амурская правда», рассказывающая о том, что хоккейный матч на Амуре станет ежегодным – об этом договорились губернатор Амурской области Александр Козлов и губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Еще пишут, что мост через Амур откроют для личных автомобилей. Правда, сначала его надо построить.

Традиционно не обошлось без новостей из Белогорска: там медики – сотрудники скорой помощи – в центре города исполнили танец под песню «В состоянии шока».

«Прочитал об этом в состоянии шока», – пишет Павел Андреевич и переходит к основному материалу издания.

Также в номере

Главная тема сегодняшней «Амурки» – миграционные настроения жителей области. Из интервью Елены Андреевой с генеральным директором ВЦИОМ читатели узнают, почему амурчане уезжают. Хотя, при всем при этом, чемоданному настроению подвержены только 39 % жителей. То ли дело Магадан: там «свалить» готовы аж 62 % населения! Да только колючая проволока не пускает…

Ну и, понятно, в материале рассуждения – что может заставить амурчан остаться. Но все об этом знают и сами…

Вам статья

«Комсомольская правда», верная своим традициям держать руку на пульсе, сегодня отслеживает, как чиновники после «Прямой линии» с президентом Путиным бросились исправлять озвученные ошибки. Кто-то резко приехал в школу, где молодой учительнице мало платят, кто-то – уже в другом месте – приехал решать вопрос по аварийному жилью; жительнице глубинки предоставили возможность полечиться в московской больнице.

Ну а с тем, что не попало на уши президента…

В «Комсомолке» есть и другие интересные материалы.

На посошок

На что еще обратил внимание обозреватель в «КП». На то, что депутату Госдумы боксеру Николаю Валуеву (вес 150 кг, рост 210 см) в Доме правительства Белоруссии, где ему пришлось заседать, не нашлось соответствующего его габаритам кресла. Пришлось сидеть в проходе на приставном стуле.

Еще на то, что у топ-менеджера «Роснано» нашли недвижимость на 3 миллиарда рублей. И если столько нашли у сподвижника Чубайса, то сколько у самого Анатолия Борисовича найдут, если будут искать?

Ну а еще говорится о вариантах клятвы для иностранцев, вступающих в гражданство России – как известно, это идея нашего президента. В перечне торжественных обещаний есть и клятва хранить себя от содомской заразы.

«И произносить-то ведь будут на голубом глазу, да?» – спрашивает автор обзора.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова