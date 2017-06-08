Самым безопасным городом России признан Грозный

Фото: avivas.ru

Столица Чеченской Республики возглавила рейтинг безопасности российских городов, составленный по результатам опросов жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Domofond.ru. В опросе приняли участие около 269 тысяч респондентов.

«Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием “Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток” по 10-балльной шкале», – уточняется в пресс-релизе.

В итоге грозненцы оценили свою защищённость на 8,7 балла из 10, что значительно превышает показатели остальных российских городов. В отзывах жители Грозного отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде.

На второй строчке рейтинга оказался город Сочи, который поднялся за год на две позиции. Возможно, на уровень безопасности в этом городе повлияла подготовка к Кубку конфедераций–2017.

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#жизнь

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Алексей Воскобойников