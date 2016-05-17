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Амурчан научат, как не допустить изъятия детей из семьи

Амурчан научат, как не допустить изъятия детей из семьи
Фото: Pravoslavie.by

В субботу, 24 июня, в Благовещенске пройдет открытый общественный информационный видеолекторий «Защити свою семью от вторжения ювенальной юстиции». На нем участникам планируют рассказать о том, как защитить свои семьи от ювенального вторжения государства и как не допустить изъятия детей из семьи.

Лекторий проводит амурское отделение общественного движения «Родительское всероссийское сопротивление». Организаторы считают, что в России идет целенаправленное уничтожение семьи как института общества. Кровные семьи государство поддерживает слабо, а замещающие – активно. В среднем на родную семью с двумя детьми в месяц по РФ выделяется 8 725 рублей с учетом маткапитала, на приёмную – 58 515 рублей, в детдоме – 65 500 рублей, сообщает АО РВС.

В Амурской области, как и по всей России, происходят случаи изъятия из семей родных детей при живых родителях. Один случай стал известен на всю страну. Как сообщало ИА «Амур.инфо», у жительницы поселка Бурея силой забрали шестимесячного младенца из-за того, что женщина отказывалась ставить ребенку прививку от гепатита.

Происшествие случилось в апреле 2016 года. «Вечером слышу шум, подъезжают машины, стук в окна. Кричат: "Полиция, открой немедленно!" Я не открыла. Сломали замок на калитке сразу же. Затем взломали все двери. Ребенок был у меня на руках, плакал. Вижу в проходе дверном человек шесть. Щит огромный металлический, двое людей в черной форме, дубинки, у одного просто коряга с сучьями. Собака была дома, её сразу оглушили. Они движутся на меня. Я забегаю в комнату. Ребенка кладу в коляску. Прошу остановиться. Меня оглушают шокером, я падаю, поднимают за волосы, чувствую удар чем-то тупым по спине, отлетаю в дверной проем, ударяюсь об угол стены или об дверь. За одежду, за волосы, кубарем меня тащат по коридору со ступенек и на улицу. Ребенок кричал, плакал. Меня выкинули босиком на улицу, держали на земле, в грязи после дождя», – описала Ольга Исхакова случившееся.

Потом, в мае 2016 года, на девушку завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Полицейский написал заявление по поводу избиения его Ольгой Исхаковой в следственные органы.

Видеолекторий «Защити свою семью от вторжения ювенальной юстиции» пройдет 24 июня в 12:00 в актовом зале Амурской областной научной библиотеки.

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#дети #происшествия #соцзащита

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Да кому нужны наши дети, кроме нас.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    В Амурской области пособие на содержание опекаемого составляет от 6819 до 7516 рублей в месяц. Хоть бы информацию проверили. Интересно, если РВС в следующий раз на своем сайте напишет, что инопланетяне крадут детей на опыты и в этом замешено российское правительство, то Амур.инфо такое тоже перепечатает?)))

  • OT

    OT
    1 час назад

    Дожили до борьбы против иностранных врагов или простопротив ювеналки в защиту русской семьи.

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