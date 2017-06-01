В Благовещенск привезли выставку из государственного Дома народного творчества

В Благовещенске можно увидеть произведения искусства из государственного Дома народного творчества имени Поленова. Выставка открылась в областном краеведческом музее и стала первым событием Российско-китайской ярмарки культуры и искусства.

Посетители увидят коллекцию лоскутного шитья, резьбу, роспись по дереву, работы из бересты в различной обработке, вышивку и текстильную куклу. Назвали выставку «Народное творчество России», авторы работ – народные умельцы из Казани, Сыктывкара, Барнаула и других городов.

Перевозить предметы искусства на такое большое расстояние оказалось сложно, говорят организаторы. Чтобы избежать повреждений, каждую работу тщательно упаковывали и помещали в отдельную коробку. Каждый экспонат, как говорят организаторы, уникален.

«Мы старались подобрать именно такую, чтобы и география была обширной, и чтобы различные жанры были представлены. Она маленькая, камерная, но всего понемножечку и, в общем, получилось. Потому что большую выставку нереально привезти на такой короткий срок», – рассказала куратор выставки Лидия Семенова.

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Екатерина PL