В Карелии перевернулась лодка с подростками: трое пропали без вести

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В Питкярантском районе Карелии вечером 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками. По предварительным данным, трое из них погибли, двум удалось выбраться на берег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру республики.

«Сообщение о происшествии поступило в 21:35. На Ладожском озере около местечка Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте от 16 до 18 лет. По предварительным данным, трое подростков утонули», – говорится в сообщении прокуратуры.

В Главном управлении МЧС по региону подтвердили эту информацию и сообщили, что на место ЧП выехали инспекторы отдела госинспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники карельской поисковой службы, а также волонтёры.

В администрации Сортавальского района сообщили, что на месте по-прежнему ведётся поиск троих пропавших молодых людей – официально погибшими они не числятся.

«Установлены личности всех пострадавших. Все они – местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями есть связь, работают психологи. На месте происшествия при участии администрации района развернут оперативный штаб. Ведутся поиски троих пропавших несовершеннолетних», – отметили в администрации.

Предварительный опрос двоих спасшихся подростков показал, что на лодке с ними находилась девушка – их ровесница, ей не удалось спастись. Правоохранители не исключают, что пропавшие дети могли уплыть на какой-то другой остров.

«В районе крушения лодки — архипелаг из нескольких островов. Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели», – сказали в правоохранительных структурах.

В ближайшее время по факту произошедшего, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

«Федеральное агентство новостей» публикует список имён подростков, находившихся на лодке. По информации издания, спастись сумели двое: Игорь Д., 2001 года рождения и Андрей Ж. (2000 г.р.). Пропавшими числятся Роман Я. (1999 г.р.), Николь Л.(2001 г.р.), Константин А. (2000 г.р.).

Ровно год назад – 18 июня 2016 года группа из 51 человека (47 детей в сопровождении четырёх педагогов) попала в шторм во время сплава на Сямозере. Тогда жертвами крушения стали 14 человек – погибшие были воспитанниками детдомов и детьми из неблагополучных семей. Они приехали отдыхать на Сямозеро по линии органов соцзащиты Москвы. О происшедшей трагедии стало известно лишь на следующий день. Причём сообщила об инциденте одна из пострадавших – 12-летняя москвичка, которая сумела доплыть до берега и пролежала без сознания всю ночь. Очнувшись, она добрела до ближайшего посёлка за помощью.

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Алексей Воскобойников