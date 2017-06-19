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В Благовещенске в ДТП пострадал шестилетний мальчик

В Благовещенске в ДТП пострадал шестилетний мальчик
Фото: mail.avtostuk.ru

В понедельник, 19 июня, в Благовещенске столкнулись два автомобиля. Пассажиром одной из машин был шестилетний мальчик. Несмотря на то, что его перевозили в специальном автокресле, он получил травмы.

Происшествие случилось утром на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Зейская. Водитель, управляя автомобилем Toyota Spacio, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это и привело к столкновению с автомобилем Toyota Voxу.

В Toyota Spacio в качестве пассажира ехал шестилетний мальчик. Его перевозили с использованием детского удерживающего устройства. Но из-за сильного столкновения ребенок получил травмы. Для его осмотра потребовалось вызвать скорую помощь, сообщает отдел ГИБДД Благовещенска.

С начала 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 17 ДТП с участием детей-пассажиров. Из них восемь аварий – с детьми дошкольного возраста.

В двух случаях родители не позаботились о безопасности маленьких пассажиров и перевозили их в автомобиле без детских удерживающих устройств.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • LeoLeo

    LeoLeo
    4 часа назад

    на этом перекрестке часто нарушают правила дорожного движения водители. Авария произошла под окнами областного УМВД. А как управляют транспортными средствами водители на других перекрестках МВД видимо не вкурсе...

  • lana78

    lana78
    4 часа назад

    LeoLeo

    на этом перекрестке часто нарушают правила дорожного движения водители. Авария произошла под окнами областного УМВД. А как управляют транспортными средствами водители на других перекрестках МВД видимо не вкурсе...



    вообще непонятен ваш комментарий.. причем тут окна мвд, и другие перекрестки. на том перекрестке есть окна и других организаций. Радуга детства, например)) или про другие аварии на других перекрестках не пишут что ли?)

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А в Свободном пьяная доча пьяную маму катала...Не в окнах дело, а в АБСОЛЮТНОЙ наглости и самоуверенности, совпадающей с недостатком разума и интеллекта. Мозги есть, но маленькие и по составу- как в трубчатых костях - один жир.

  • Crasy

    Crasy
    31 минута назад

    Наверное тоже бухим был пацаненок

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