В Благовещенске в ДТП пострадал шестилетний мальчик

Фото: mail.avtostuk.ru

В понедельник, 19 июня, в Благовещенске столкнулись два автомобиля. Пассажиром одной из машин был шестилетний мальчик. Несмотря на то, что его перевозили в специальном автокресле, он получил травмы.

Происшествие случилось утром на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Зейская. Водитель, управляя автомобилем Toyota Spacio, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это и привело к столкновению с автомобилем Toyota Voxу.

В Toyota Spacio в качестве пассажира ехал шестилетний мальчик. Его перевозили с использованием детского удерживающего устройства. Но из-за сильного столкновения ребенок получил травмы. Для его осмотра потребовалось вызвать скорую помощь, сообщает отдел ГИБДД Благовещенска.

С начала 2017 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 17 ДТП с участием детей-пассажиров. Из них восемь аварий – с детьми дошкольного возраста.

В двух случаях родители не позаботились о безопасности маленьких пассажиров и перевозили их в автомобиле без детских удерживающих устройств.

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#дети #ДТП #происшествия

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Василий Кленин