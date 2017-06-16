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В Приамурье продолжает властвовать непогода: прогноз на 20 июня

В Приамурье продолжает властвовать непогода: прогноз на 20 июня
Фото: zhene.blogspot.ru

В Амурской области 20 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут слабые и умеренные дожди, возможны грозы, град. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду. Температура по южным и центральным районам составит 20…25 градусов, по северу – плюс 25...30.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было 15 градусов тепла, северо-восточный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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