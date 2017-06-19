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Автомобили столкнулись лоб в лоб в Серышевском районе – есть погибшие (видео)

Автомобили столкнулись лоб в лоб в Серышевском районе – есть погибшие (видео)
Фото: blag_dtp

Обновлено: 12:19

В ДТП в Серышевском районе погибли двое человек, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла 19 июня в 16:40 на автодороге между Серышево и Украинкой. Фото и видео с места ДТП очевидцы выложили в соцсети. В полиции проводят доследственную проверку.

Страшная авария произошла в Серышевском районе. Лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Cube и Nissan Vanette. Удар был такой силы, что один из автомобилей после столкновения вылетел с проезжей части. Фото и видео появились в соцсетях.

Авария произошла из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. Предварительную версию ДТП озвучило амурское управление полиции. По факту аварии проводится доследственная проверка.

«В результате два человека погибли, и пять получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», – подтвердили в пресс-службе амурского управления ГИБДД.

Очевидцы ДТП сообщили, что в аварии погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир Nissan Cube, сообщает в Инстаграм blag_dtp.

Просмотров всего: 4628

#ДТП #ЖЗЛ

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Geryy

    Geryy
    5 часов назад

    Это грузовой Nissan nv200, а не toyota noah

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Да что ж такое, а?.. Смертность в области от ДТП всё растёт и растёт.. никак молебен скоро будет...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Там очень оживлённое движение, почему не разъехались?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    2 часа назад

    А кто там за рулём был и спровоцировала аварию? Ну хоть в этот раз судьба верно рассудила.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А Вы Клаусс как раз рядом были и фиксировали кто виноват?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Или Вам "знакомые сказали, они точно знают"..

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    7 минут назад

    Здравомыслящая

    Или Вам "знакомые сказали, они точно знают"..



    Из проверенных источников информация. Да и жизненный опыт - если в ДТП со смертями один из водителей автоледя, то в 101% случаев виновата именно она.

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