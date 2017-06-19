Автомобили столкнулись лоб в лоб в Серышевском районе – есть погибшие (видео)

Фото: blag_dtp

Обновлено: 12:19



В ДТП в Серышевском районе погибли двое человек, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла 19 июня в 16:40 на автодороге между Серышево и Украинкой. Фото и видео с места ДТП очевидцы выложили в соцсети. В полиции проводят доследственную проверку.

Страшная авария произошла в Серышевском районе. Лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Cube и Nissan Vanette. Удар был такой силы, что один из автомобилей после столкновения вылетел с проезжей части. Фото и видео появились в соцсетях.

Авария произошла из-за выезда на встречную полосу одного из автомобилей. Предварительную версию ДТП озвучило амурское управление полиции. По факту аварии проводится доследственная проверка.

«В результате два человека погибли, и пять получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка», – подтвердили в пресс-службе амурского управления ГИБДД.

Очевидцы ДТП сообщили, что в аварии погибли женщина-водитель и мужчина-пассажир Nissan Cube, сообщает в Инстаграм blag_dtp.

Просмотров всего: 4628

#ДТП #ЖЗЛ

распечатать

Нино Кохреидзе