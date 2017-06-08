37 семей в Архаре получили новые квартиры

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В поселке Архара губернатор Амурской области Александр Козлов торжественно открыл многоквартирный дом, в который переедут 62 человека по программе переселения из аварийного жилья. До этого момента они жили в восьми бараках.

27-квартирный дом по улице Школьной, 23, был введен в эксплуатацию в черновой отделке в декабре 2016 года. Сегодня квартиры полностью готовы принять своих жильцов. Расселяемая площадь составила 1341 квадратных метров, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Программа переселения – это очень смелое и непростое дело, инициатором которого стал Президент Владимир Путин. Ни в одной стране мира, нет такого, чтобы по всей территории одновременно занимались переселением людей из аварийных бараков бесплатно в новое жилье. Это очень сложная программа и дорогостоящая. Она нелегко дается, но мы выполняем намеченные планы», – подчеркнул глава области.

До первого сентября 2017 года в Архаре новоселье отпразднует еще 41 семья из семи аварийных домов – они переедут в новый дом № 21, возводимый на улице Школьная, по соседству с открытым сегодня.

За время реализации программы уже более 7 тысяч амурчан получили новые квартиры, построен 101 многоквартирный дом на территории 17 муниципальных образований.

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#жизнь #областная власть #строительство

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Нино Кохреидзе