В 2019 году студентам вместо диплома разрешат презентовать стартап

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В 2019 году студентам разрешат сдавать выпускные квалификационные работы в форме стартапов. Это регламентирует проект госпрограммы «Цифровая экономика». «Известия» приводят мнения экспертов.

Мотивировать студентов создавать стартапы в вузах начинают в годы учебы. В 2019 представлять их вместо дипломной работы можно будет во всех вузах страны. Уже с 2017 года несколько вузов начали принимать дипломы в такой форме. Свою квалификацию так подтверждают студенты Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики и другие.

Речь идет о возвращении к истокам, считает завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Ивана Засурского. На журфаке в годы СССР была так называемая «защита творческого диплома». Сейчас процесс защиты выпускных квалификационных работ стандартизирован. Минимальный объем диплома, который должен написать студент, составляет 60-80 страниц.

В ДВФУ в этом году решили засчитать в качестве дипломной работы созданный одним из студентов проект. От выпускника не требовали подготовить письменную работу с описанием своего стартапа. Проект уже стал резидентом Сколково и самостоятельно привлек инвестиции в размере 10 миллионов рублей.

«Неправильно требовать от учащегося письменную работу по своему проекту только ради соответствия формальным требованиям», – уверен проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

«Это повлечет не резкий, но всплеск научной активности, полезной для цифровой экономики», – считает директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

Эту мнение не разделяет директор департамента экосистемных проектов Фонда развития интернет-инициатив Маргарита Зобнина. Она считает, что новый формат сдачи дипломных работ не поможет серьезно изменить ситуацию с ИТ-стартапами в стране в лучшую сторону.

«Метод "стартап в качестве диплома" – это как укол обезболивающего в попытке вылечить рак. Чтобы студенческих стартапов стало ощутимо больше, нужно перестраивать всю образовательную систему. В нынешнем виде она учит воспроизводить уже известную информацию, а не создавать новые смыслы, идеи и проекты. В школах и вузах культивируется страх ошибок, поэтому большинство студентов или школьников не рискуют заниматься предпринимательством», – пояснила Маргарита Зобнина.

Проект программы «Цифровая экономика» уже отправили в правительство. Согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева до 1 июля ее должны одобрить и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем финансирования программы.

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#вузы #образование #российская власть

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Нино Кохреидзе