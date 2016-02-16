Впервые за организацию экстремисткой деятельности приговор вынесли в Приамурье

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении организатора экстремистских собраний в Благовещенске. Такие обвинения были предъявлены мужчине 1974 года рождения. На протяжении почти трех лет он проводил религиозные собрания и цитировал запрещенные тексты. За это в итоге получил реальный срок.

Запрещенные тексты официально безработный мужчина цитировал в Благовещенске с 2013 по 2015 годы. На протяжении этого времени он проводил религиозные собрания. На них благовещенские последователи обсуждали тексты международного религиозного объединения «Нурджулар», которое на территории России признано экстремистским.

«Занимаясь религиозной деятельностью и разделяя религиозные идеи международного религиозного объединения "Нурджулар" (…), организовал проведение религиозных собраний, в ходе которых цитировал тексты Саида Нурси, признанных экстремистскими и внесённых в Федеральный список экстремистских материалов, доводя их содержание до участвующих в собрании лиц, путём обсуждения и комментирования прочитанного», – сообщили в амурском управлении ФСБ России.

Уголовное дело возбудили в конце 2015 года по статье «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». В ходе обысков сотрудники УФСБ совместно с полицейскими изъяли около 370 запрещённых печатных изданий.

Объединение «Нурджулар» решением Верховного суда РФ от 10 апреля 2008 года не имеет официального статуса в России, оно признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России. 14 произведений Саида Нурси из собрания сочинений «Рисале-и Нур» решением Коптевского районного суда города Москвы 21 мая 2007 года были отнесены к экстремистской литературе и запрещены на территории РФ.

Благовещенский суд признал гражданина виновным и назначил ему по совокупности преступлений наказание 3 года и 9 месяцев лишения свободы. Это время молодой мужчина проведет в колонии общего режима. После чего еще год не сможет без согласования менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования, на территории которого проживает.

Документы, найденные у последователя запрещенной религиозной секты, уничтожили.

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Нино Кохреидзе