"АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ПРОДУКЦИЮ АМУРСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ"

Глава Приамурья в рамках «Открытого правительства» проинспектировал работу пришкольного лагеря в поселке Архара. В ходе осмотра губернатор обратил особое внимание именно на организацию питания детей. Александр Козлов просмотрел разрешительные документы на продукты, которые закупает учебное учреждение, и в очередной раз настоятельно рекомендовал использовать, в первую очередь, продукцию местных производителей.

Так, губернатор раскритиковал работу руководства школы в части того, что мясо кур закупается не в Амурской области, а у производителя из Брянска. Александр Козлов поручил министерству образования провести полную проверку школ области и выявить, какие учебные заведения закупают продукцию вне Амурской области. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства в свою очередь обязалось проработать с амурскими предпринимателями систему, при которой продукция местных производителей станет доступнее учебным заведениям.

«В первую очередь, необходимо внимательно просчитать себестоимость и логистику доставки продукции в различные районы. Кроме того, ответственно подойти к разработке технического задания для конкурса, в котором участвуют поставщики», – порекомендовал Александр Козлов.

В Архаринском районе на организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета в этом году выделено более 1 миллиона рублей, из местного – 737 тысяч. В июне 2017 года в районе организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием на базе школ. В них осуществляется двухразовое питание детей.

Просмотров всего: 536

#дети #областная власть

распечатать

Екатерина PL