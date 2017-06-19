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19 июня 2017, 20:07 74

Александр Козлов настоятельно рекомендовал использовать в пришкольных лагерях продукцию амурских производителей

Глава Приамурья в рамках «Открытого правительства» проинспектировал работу пришкольного лагеря в поселке Архара. В ходе осмотра губернатор обратил особое внимание именно на организацию питания детей. Александр Козлов просмотрел разрешительные документы на продукты, которые закупает учебное учреждение, и в очередной раз настоятельно рекомендовал использовать, в первую очередь, продукцию местных производителей.

Так, губернатор раскритиковал работу руководства школы в части того, что мясо кур закупается не в Амурской области, а у производителя из Брянска. Александр Козлов поручил министерству образования провести полную проверку школ области и выявить, какие учебные заведения закупают продукцию вне Амурской области. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства в свою очередь обязалось проработать с амурскими предпринимателями систему, при которой продукция местных производителей станет доступнее учебным заведениям.

«В первую очередь, необходимо внимательно просчитать себестоимость и логистику доставки продукции в различные районы. Кроме того, ответственно подойти к разработке технического задания для конкурса, в котором участвуют поставщики», – порекомендовал Александр Козлов.

В Архаринском районе на организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета в этом году выделено более 1 миллиона рублей, из местного – 737 тысяч. В июне 2017 года в районе организована работа 9 лагерей с дневным пребыванием на базе школ. В них осуществляется двухразовое питание детей.

Просмотров всего: 536

#дети #областная власть

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Комментарии
Показать все (74) Обсудить на форуме
  • Roker

    Roker
    5 часов назад

    Прежде чем умничать,надо посмотреть на цены амурской курицы и ПРЕДЕЛЬНЫЕ цены для закупа учреждениями.

  • Roker

    Roker
    5 часов назад

    Вроде Учреждения не имеют права закупать дороже этих цен и врятли амурская птица вписывается вних.

  • 432

    432
    5 часов назад

    "АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ПРОДУКЦИЮ АМУРСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ"

    С антибиотиками:)

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад



    Александр Козлов просмотрел разрешительные документы на продукты, которые закупает учебное учреждение, и в очередной раз настоятельно рекомендовал использовать, в первую очередь, продукцию местных производителей.



    В обход Закона?

  • Okean555

    Okean555
    5 часов назад

    Oldlord



    Александр Козлов просмотрел разрешительные документы на продукты, которые закупает учебное учреждение, и в очередной раз настоятельно рекомендовал использовать, в первую очередь, продукцию местных производителей.



    В обход Закона?



    Ну это Путин говорил: "Всё должно быть в рамках закона". Где в это время был А.Козлов?

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    рекомендовал бы снизить стоимость пришкольных лагерей. А то зашкаливает в некоторых муниципалитетах. Больше 6 тысяч родительская плата

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    пусть Козлов в Огонёк съездит и в Гагарина и посмотрит чем там кормят

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    это уже загородные лагеря) на них вообще внимания ноль

  • full

    full
    4 часа назад

    Недоучка раздает рекомендации. Прикольно.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Соната

    рекомендовал бы снизить стоимость пришкольных лагерей. А то зашкаливает в некоторых муниципалитетах. Больше 6 тысяч родительская плата



    Вам ещё повезло!

    В Благе пришкольные лагеря от 9 тысяч.

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Oldlord

    Соната

    рекомендовал бы снизить стоимость пришкольных лагерей. А то зашкаливает в некоторых муниципалитетах. Больше 6 тысяч родительская плата



    Вам ещё повезло!

    В Благе пришкольные лагеря от 9 тысяч.



    Тоже нормально

    сегодня тетя выступала от местных властей, говорит, доступный по цене отдых. трудоустройство аж под 50 процентов школьников))

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    Доверяйте. Но помните о том, что столовые закупают не у тех, кому доверяют))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять

  • Соната

    Соната
    4 часа назад

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А здравый смысл смотрел установленный лимит цен для закупок?

    Или для красного словца все это

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Соната, ну так вот и получается, что из-за таких товарищей наши дети потом едят в школе непонятно что и непонятно как

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А здравый смысл смотрел установленный лимит цен для закупок?

    Или для красного словца все это



    Ну-ка поведай.

    Своих наверное отпрысков нет, поэтому всякую дрянь с других регионов поддерживаешь.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Ничего, что есть закон о закупках?

    Надо Амурским предприятиям свою продукцию пристроить- пусть снижают цену. Другого пути нет. А всё остальное - словесная шелуха.

  • не депутат

    не депутат
    4 часа назад

    Соната, вы невнимательный человек) в статье же написано, что министерство взяло на себя обязательства проработать с местными предпринимателями всю логистику.

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    не депутат

    Соната, вы невнимательный человек) в статье же написано, что министерство взяло на себя обязательства проработать с местными предпринимателями всю логистику.



    Сам понял, что написал? Проработать логистику! Министерство!



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Хмык

    Ничего, что есть закон о закупках?

    Надо Амурским предприятиям свою продукцию пристроить- пусть снижают цену. Другого пути нет. А всё остальное - словесная шелуха.



    Такой мозг пропадает. Возьми Труша к себе в ученики!?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    А не надо сваливать всё с больной головы на здоровые!

    Сам сказал, что у тебя с Бодрячком смысл здравый.

    Вот и отвечай, как собираетесь Закон обходить?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...я не покупаю амурский бройлер. резина гольная. и пусть меня обвинят в не патриотизме - здоровье дороже.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    Старший хоть бы толковое по теме сказал что

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Хмык, ну по-моему это и ежу понятно, что заниматься этим будет не само министерство, а профильные ведомства. хотя кому я рассказываю, вы ведь сами были правительственным клерком, который только и делал, что исполнял чужие поручения

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    а то как разжигатель склок

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Oldlord

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    А не надо сваливать всё с больной головы на здоровые!

    Сам сказал, что у тебя с Бодрячком смысл здравый.

    Вот и отвечай, как собираетесь Закон обходить?



    Я не депутат, мне можно и промолчать)

    Спроси лучше у боса своего, если не занят наркоманами, ответит)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Соната

    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Не положено ему своё мнение иметь.

    У него задача "мудрого" КАА умным выставлять!

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Михалыч2015, да здравствует домашняя курочка с бабушкиной деревни!!!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    не депутат

    Хмык, ну по-моему это и ежу понятно, что заниматься этим будет не само министерство, а профильные ведомства.



    Назови мне хоть одно профильное ведомство.



  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Пфф, дура дело говорит?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Oldlord

    Соната

    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Не положено ему своё мнение иметь.

    У него задача "мудрого" КАА умным выставлять!



    только оргызается со всеми и ни одной мудрой мысли

    Он специальный платный форумчанин?

  • Local

    Local
    3 часа назад



    Александр Козлов просмотрел разрешительные документы на продукты, которые закупает учебное учреждение, и в очередной раз настоятельно рекомендовал использовать, в первую очередь, продукцию местных производителей.



    А что по данному демаршу скажет ФАС?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Oldlord

    Соната

    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Не положено ему своё мнение иметь.

    У него задача "мудрого" КАА умным выставлять!



    Всегда нравилось когда тролли друг с другом общаться начинали...

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    не депутат

    Михалыч2015, да здравствует домашняя курочка с бабушкиной деревни!!!



    ...это лучший вариант! кстати - тоже местный производитель...)))

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Старший в классе

    Соната

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Пфф, дура дело говорит?



    Вы сейчас о ком?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Старший в классе
    Oldlord

    Соната

    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Не положено ему своё мнение иметь.

    У него задача "мудрого" КАА умным выставлять!



    Всегда нравилось когда тролли друг с другом общаться начинали...


    Прям до слез))). Зайди в веточку про макет разгонного блока Фрегат, важно знать твое мнение)).

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хмык

    не депутат

    Хмык, ну по-моему это и ежу понятно, что заниматься этим будет не само министерство, а профильные ведомства.



    Назови мне хоть одно профильное ведомство.



    Создадут специально под это дело. )

    А едроботам дадут команду хвалить его "деятельность"!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    Соната

    Старший в классе

    Oldlord

    Старший в классе

    не депутат

    Форумчане, мне вот интересно,а вы сами то берете мяса из Брянска или какой-нибудь другой далёкой области? Мясо в таким случаях непонятно сколько раз размораживалось/замораживалось, еще вопрос каким образом оно до нас доехало, поэтому я исключительно местным, максимум из соседних регионов, производителям доверяю. Да, в принципе, так каждый нормальный человек должен рассуждать



    А кому на форуме нужен здравый смысл, разве только коментики с дивана пописать, да полаять



    А вы знаете, руководствуясь каким-то смыслом или ещё каким образом школы выбирают поставщика продуктов?

    Расскажите нам, пожалуйста!



    Спроси у Хмыка, думаю у вас будет хорошая бестолковая беседа



    Старший хоть бы толковое по теме сказал что



    Пфф, дура дело говорит?



    Вы сейчас о ком?



    А вы?

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    ясно.

    статус Ваш про Вас. Можете закрыть свой риторический вопрос))

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Хмык, повторяю, ты в этом больше шаришь, вон сколько лет в своих чиновничьи штанишках в кресле полумягеньком просидел)

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Соната

    ясно.

    статус Ваш про Вас. Можете закрыть свой риторический вопрос))



    Так почему западное лучше Амурского?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...кстати...Губернатор сказал о местном производителе,но он не конкретизировал о каком . чо сыр бор то разводить по поводу Амурского бройлера? при том было сказано о том что бы проработать механизм поставок от местных. а это значит провести закупки в соответствием с законом. так что тема Хмыка не пркатывае тоже...)))

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    западное может и не лучше, но с ценами, установленными для школьных столовых, можно закупить только его. Вы ведь правда не думаете, что берут лучшее, качественное, но дорогое? Берут то, что укладывается в рамки цен, заложенных правительством области, ага?

    Не с той стороны к проблеме подходят обыватели-демагоги

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    не депутат

    Хмык, повторяю, ты в этом больше шаришь, вон сколько лет в своих чиновничьи штанишках в кресле полумягеньком просидел)



    То есть ответа про профильное ведомство не будет? И так всегда. Ты так сильно тужился, а получился только пук в лужу.



  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    Старший в классе

    Соната

    ясно.

    статус Ваш про Вас. Можете закрыть свой риторический вопрос))



    Так почему западное лучше Амурского?



    ...приосколье - лучше по вкусовым качествам...и дешевле...)))

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    или пшенки больше, мяса меньше, но от амурских производителей?))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Соната

    западное может и не лучше, но с ценами, установленными для школьных столовых, можно закупить только его. Вы ведь правда не думаете, что берут лучшее, качественное, но дорогое? Берут то, что укладывается в рамки цен, заложенных правительством области, ага?

    Не с той стороны к проблеме подходят обыватели-демагоги



    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    михалыч 2015

    ...кстати...Губернатор сказал о местном производителе,но он не конкретизировал о каком . чо сыр бор то разводить по поводу Амурского бройлера? при том было сказано о том что бы проработать механизм поставок от местных. а это значит провести закупки в соответствием с законом. так что тема Хмыка не пркатывае тоже...)))



    Гыг. А как закупать более дорогую продукцию в соответствии с законом? Сколько годиков за это придется на нарах попарится?



  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Старший в классе

    Соната

    западное может и не лучше, но с ценами, установленными для школьных столовых, можно закупить только его. Вы ведь правда не думаете, что берут лучшее, качественное, но дорогое? Берут то, что укладывается в рамки цен, заложенных правительством области, ага?

    Не с той стороны к проблеме подходят обыватели-демагоги



    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?



    Это по вашему.



  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...а мож их попросят не борзеть и снизить для детишек...)))

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    А вы вообще смотрели видеорепортаж? Там губернатор ясно и четко говорит, что как раз и нужно проработать производителями местными, чтоб для образования и здравоохранения были выгодные условия

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Старший в классе

    Соната

    западное может и не лучше, но с ценами, установленными для школьных столовых, можно закупить только его. Вы ведь правда не думаете, что берут лучшее, качественное, но дорогое? Берут то, что укладывается в рамки цен, заложенных правительством области, ага?

    Не с той стороны к проблеме подходят обыватели-демагоги



    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?



    По-моему, надо думать о соотношении доступности и качестве.

    А лучше о доступности стоимости путевок в лагеря. А то, где-то 1600, а где-то 8000 родительская плата. И все в рамках одной области. Раз рядом с властью, изучите вопрос и помогите Вашим работодателям убрать эти перекосы

    + власти будет

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    не депутат

    А вы вообще смотрели видеорепортаж? Там губернатор ясно и четко говорит, что как раз и нужно проработать производителями местными, чтоб для образования и здравоохранения были выгодные условия



    говорить это хорошо

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    Соната

    не депутат

    А вы вообще смотрели видеорепортаж? Там губернатор ясно и четко говорит, что как раз и нужно проработать производителями местными, чтоб для образования и здравоохранения были выгодные условия



    говорить это хорошо



    ...а докопаться и до столба можно...)))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Соната

    Старший в классе

    Соната

    западное может и не лучше, но с ценами, установленными для школьных столовых, можно закупить только его. Вы ведь правда не думаете, что берут лучшее, качественное, но дорогое? Берут то, что укладывается в рамки цен, заложенных правительством области, ага?

    Не с той стороны к проблеме подходят обыватели-демагоги



    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?



    По-моему, надо думать о соотношении доступности и качестве.

    А лучше о доступности стоимости путевок в лагеря. А то, где-то 1600, а где-то 8000 родительская плата. И все в рамках одной области. Раз рядом с властью, изучите вопрос и помогите Вашим работодателям убрать эти перекосы

    + власти будет



    Не по адресу, это к Хмыку или Трушу, они все рвутся.

    Соотношение цены и качества, по вашему решит эту проблему, и если да, то что за схема?)

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Старший в классе

    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?



    Нуачо? Бодрячок же поднял родительскую плату в детских садах на первую ступеньку во всей России?

    Теперь пора и школы подороже сделать.

    У нас же средняя з/п зашкаливает, деньги родителям больше не на что тратить.

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Соната, вы вот странный человек. Я вас не знаю, к счастью, наверное, но твердо убежден, что вы из той категории граждан, которая мыслит популистскими лозунгами, критикует все, что происходит в стране, при этом ничего полезного для государства не делаю. Может я и ошибаюсь конечно.

    Признайтесь, вы подруга Труша? Вы из ЛДПР?

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад



    ответственно подойти к разработке технического задания для конкурса, в котором участвуют поставщики



    Ахаха, чота я ржу антимонопольщикам только в путь возбуждаться

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    не депутат

    Соната, вы вот странный человек. Я вас не знаю, к счастью, наверное, но твердо убежден, что вы из той категории граждан, которая мыслит популистскими лозунгами,



    Странно. Тоже самое я подумал о тебе. Популизм то ты защищаешь.



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хмык

    не депутат

    Соната, вы вот странный человек. Я вас не знаю, к счастью, наверное, но твердо убежден, что вы из той категории граждан, которая мыслит популистскими лозунгами,



    Странно. Тоже самое я подумал о тебе. Популизм то ты защищаешь.



    Они просто не понимают, что это такое.

    Им приказали Бодрячка пиарить, вот и работают по силе разумения своего.

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Детей в лагерях готовят к войне. Опомнитесь, родители! У вас нет будущего!

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    И кстати, лучше бы губер озаботился тем, почему привозное мясо дешевле даже у учетом доставки, а местный производитель в пролете.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...с навальным?...)))

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    РАМ

    Детей в лагерях готовят к войне. Опомнитесь, родители! У вас нет будущего!



    Вы из какого лагеря пишите?

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Старший в классе

    РАМ

    Детей в лагерях готовят к войне. Опомнитесь, родители! У вас нет будущего!



    Вы из какого лагеря пишите?



    Я свободный человек, в отличие от вас )))

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    давеча помнится в амурской молоке нашли антибиотики, как его можно давать детям! Да и заморозку амурского бройллера наша кошка вообще НЕ ЕСТ!!!!, а вот охлажденку любит!!!!(правда не всегда)

  • Моряк

    Моряк
    2 часа назад

    Достали эти едро троли типа "старший в классе" и " недо депутат" читаеш их комменты и понимаеш, какие подажные стали люди, вам самим не противно такое писать, или деньги не пахнут?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Моряк

    Достали эти едро троли типа "старший в классе" и " недо депутат" читаеш их комменты и понимаеш, какие подажные стали люди, вам самим не противно такое писать, или деньги не пахнут?



    Ты почаще на форум заходи, не в теме немного

  • Моряк

    Моряк
    2 часа назад

    прям петросянСтарший в классе

    Моряк

    Достали эти едро троли типа "старший в классе" и " недо депутат" читаеш их комменты и понимаеш, какие подажные стали люди, вам самим не противно такое писать, или деньги не пахнут?



    Ты почаще на форум заходи, не в теме немного

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Oldlord

    Старший в классе

    По вашему цены для школьных столовых надо увеличить?



    Нуачо? Бодрячок же поднял родительскую плату в детских садах на первую ступеньку во всей России?

    Теперь пора и школы подороже сделать.

    У нас же средняя з/п зашкаливает, деньги родителям больше не на что тратить.



    Ты еще про уголек спросиу корешей за бабло федеральное, которое земля и не горит.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Моряк

    Достали эти едро троли типа "старший в классе" и " недо депутат" читаеш их комменты и понимаеш, какие подажные стали люди, вам самим не противно такое писать, или деньги не пахнут?



    Не корми едродырок, и все в поряде будет.

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