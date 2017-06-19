Амурские студенты стремятся строить космодром и завод по ремонту атомных подлодок

Самые популярные стройки среди амурских студентов в этом году – космодром Восточный и завод «Звезда» в Приморском крае, где ремонтируют атомные подводные лодки. В отряды студенты вузов записались еще до середины апреля, сейчас все работают на предприятиях.

Всего в этом году в студенческих стройотрядах работает около 500 студентов со всей области. В 2017 году желающих не отдыхать, а трудиться на летних каникулах стало больше.

«У нас даже начинает возникать конкуренция. Теперь мы можем выбирать. Нам нужны люди достойные, с хорошими морально-волевыми качествами, дисциплинированные. Иногда даже приходится отказывать некоторым ребятам», – рассказала руководитель амурского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Анастасия Рокина.

Основное место работы студенческих строительных отрядов – всероссийская студенческая стройка «Космодром Восточный».

«Космодром пользуется особым спросом, потому что всем интересно приложиться к такой масштабной стройке, внести свою лепту», – рассказала Анастасия Рокина.

Следующая по популярности – межрегиональная студенческая стройка «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Это ремонтный завод, на котором чинят атомные подводные лодки. Там строят новые цеха, на этой стройке работают студенты со всего Дальнего Востока.

Также студенты могут отправиться в педагогические отряды. Вожатые работают в детских лагерях Амурской области и Приморье, например, в ВДЦ «Океан».

Ещё одно направление – сельскохозяйственные отряды Дальневосточного государственного аграрного университета и Амурского аграрного колледжа. Гордостью сельскохозяйственных отрядов области является отряд «Север», в котором ребята, обучающиеся на специальныости «ветеринария», в течение весенне-осеннего периода кочуют вместе с оленеводческими хозяйствами Чукотки. Ребята занимаются лечением и профилактикой заболеваний северных оленей.

Студенческие путинные отряды пользуются не меньшей популярностью. Студенты работают на Сахалине и севере Хабаровского края.

Заработная плата во всех отрядах разная: она варьируется от 12 000 до 30 000 рублей.

«В целом оплата везде неплохая. К тому же трудоустройство официальное. Некоторые ездят по четыре года на космодром и успевают накопить неплохой опыт работы», – пояснила Анастасия Рокина.

Время работы также различается: больше всего приходится работать в сельскохозяйственных отрядах. В полях ребята проводят с середины апреля и до октября. В основном же работают на протяжении летних месяцев.

«С 2013 по 2015 годы я ездила на космодром Восточный. Первый год я занималась отделочными работами, последующие – работала в офисе. В 2016 году – Сахалин. На космодроме жили в первый год в общежитиях. Там комнаты по 3-4 человека с душем, но питались сами, так как столовая была не построена. А вот на путине условия были ужасные! В одном домике летнем жили 50 девочек, места мало, душно, а осенью очень холодно. И мероприятий не было, да там и не до этого было. Работали всю ночь. Но все-таки это незабываемое время. В этом году я не смогла поехать по определенным причинам и мне очень жаль. Это хороший жизненный опыт», – рассказала студентка ДальГАУ Екатерина Макаренко, которая на протяжении нескольких лет ездит в студенческие отряды.

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Нино Кохреидзе