Амурские ученые спасают редкие растения из зоны затопления на Бурее

Амурские ботаники пересаживают краснокнижные растения из зоны затопления Нижне-Бурейской ГЭС. Уже в августе природные территории, где обитают редкие виды, затопит водой. Такие спасательные операции проводят третий год подряд. За это время пересадили около 300 растений. Финансирует проект компания «РусГидро».

Амурских ботаников интересуют краснокнижные виды траутфеттерии, папоротника, селезеночника и многорядника. За ними амурские ученые приехали в урочище Сухие Протоки. До редких растений пришлось добираться на катере и подниматься на склон, примерно на три метра. В августе эту территорию затопят воды ГЭС.

Во времени ученые ограничены. Пересаживают растения с конца мая до середины июня и в августе. В знойные дни проводить пересадку бессмысленно. Растения вянут и не приживаются. А сейчас стоит самая подходящая погода, чтобы растения перенесли стресс после переселения с привычного места на новое. Ученые подбирают им примерно те же условия для произрастания.

«Почему они именно здесь растут – потому что здесь свой микроклимат, своя влажность, своя температура, затенение и так далее. Похожие места ботаники нашли. Но не всегда погодные и климатические условия позволяют им прижиться», – пояснил замначальника дирекции по охране животного мира Игорь Ковальчук.

После пересадки пропадают до 30 % растений. Остальные привыкают к новой местности и размножаются. В искусственных условиях такого результата добиться сложно. «Спасательную операцию» ученые ведут уже третий год.

«Воспроизвести такие условия в "культуре" практически невозможно, поэтому они пересаживаются на другой участок, очень похожий по условиям с этими. В общей сложности вынесено уже около 300 экземпляров очень редких растений, занесенных в Красную книгу Амурской области и Красную книгу Российской Федерации», рассказала пресс-секретарь Нижне-Бурейской ГЭС Ирина Коренюк.

Время на пересадку – до 10:30. Потом из-за суточных колебаний на ГЭС подход к склону топит водой. Выкопанные растения исследовательская группа везет на нижний бьеф водохранилища, территорию Бурейского природного парка.

«Эти растения имеют либо единственную точку произрастания в нашей области, то есть ту, которую мы сегодня изымали. Либо встречаются крайне редко. Например, в долине реки Буреи или южнее. Но данные места также подвергаются затоплению водохранилищем», – объяснила научный сотрудник лаборатории интродукции филиала Ботанического сада Ирина Крещенок.

Изучение краснокнижных растений на реке Бурее амурские ученые вели последние 10 лет. С запуском третьего и четвертого агрегатов некоторые исследуемые территории бесследно уйдут под воду. За сохранение этих видов они теперь спокойны.

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Василий Кленин