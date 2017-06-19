Жару до +40 градусов ожидают в Приамурье

Фото: yaplakal.com

В Амурской области во второй половине недели ожидают рекордную жару. По информации синоптиков, местами температура воздуха будет достигать +40 градусов.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, смена погодных условий связана с перестройкой воздушных потоков. Сейчас они поступают с востока. В дальнейшем потоки сменятся на юго-западные, с ними в регион начнет поступать разогретый воздух из центральных районов Китая, из субтропиков.

20 июня в большинстве районов области, а 21 июня – местами по югу Приамурья еще ожидаются слабые, умеренные дожди с грозами. В дневные часы в эти дни не исключен град. На севере региона 20 июня кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в отдельных районах. В северных районах с 20 июня начнется повышение температурного фона, днем – до +25…+30. Во второй половине недели – до +33…+38. Местами температура воздуха достигнет +40 градусов.

На юге Амурской области 20 июня температурный фон будет в пределах +20…+25 градусов. 21 июня – уже +25…+30. С четверга, 22 июня, до выходных температура воздуха здесь составит +33…+38 градусов.

Погоду в регионе во второй половине недели будет определять антициклон. Осадков в Приамурье не ожидают с 22 июня до начала следующей недели. Будет преобладать малооблачная погода со слабым ветром.

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Александр Авдеев