В Амурской области падают объемы жилищного строительства

Фото: dubrava74.ru

С начала 2017 года в Приамурье построили 406 квартир. Это на 30 % меньше показателей за аналогичный период прошлого года. При этом в общей доле растет объем частного строительства. Такие данные приводит Амурстат.

Всего с января по май на территории Амурской области организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 24,8 тысячи квадратных метров жилья. К уровню прошлого года это 69,7 %.

Снижение темпов строительства – уже тенденция. В 2016 году построили меньше, чем в 2015. Правда, тогда разница составила лишь 0,3 %.

И если объемы строительства жилья в общем снижаются, то доля частного строительства, напротив, растет. В 2017 году это 37,9 %. Год назад к этому же времени амурчане построили 28,7 % жилья от общего объема введенных квадратов.

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#строительство

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Нино Кохреидзе