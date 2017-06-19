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19 июня 2017, 20:28 1

Благовещенцы читали рассказы Чехова на чердаке при свечах

Благовещенцы читали рассказы Чехова на чердаке при свечах

На чердаке Амурского краеведческого музея читали рассказы Чехова. Мероприятие приурочили к очередной годовщине посещения Благовещенска известным писателем. Антон Павлович был здесь проездом в июне 1890 года.

Идея этого литературного вечера принадлежит актрисе Амурского драматического театра Елене Грачевой. На встречу пришли больше 30 человек – это учащиеся школы актерского мастерства при музее. Рассказы Антона Чехова они читали на чердаке при свечах.

Просмотров всего: 151

#жизнь

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Комментарии
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  • Александрина

    Александрина
    3 часа назад

    Такие литературные чтения - отличная идея для нашего города. Елена Грачёва - талантливый творческий человек, непоседа (в хорошем смысле. Респект и за идею, и за чтение рассказа. Здорово, что такие мероприятия проходят в музее, тем более на чердаке, что само по себе уже заманчиво.

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