Благовещенцы читали рассказы Чехова на чердаке при свечах

На чердаке Амурского краеведческого музея читали рассказы Чехова. Мероприятие приурочили к очередной годовщине посещения Благовещенска известным писателем. Антон Павлович был здесь проездом в июне 1890 года.

Идея этого литературного вечера принадлежит актрисе Амурского драматического театра Елене Грачевой. На встречу пришли больше 30 человек – это учащиеся школы актерского мастерства при музее. Рассказы Антона Чехова они читали на чердаке при свечах.

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#жизнь

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Екатерина PL