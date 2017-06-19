Онкобольную, пожаловавшуюся Путину во время «Прямой линии», МЧС доставит самолётом в Москву
МЧС России направило в Мурманск самолёт, который доставит на лечение в Москву страдающую онкологическим заболеванием жительницу города Апатиты Дарью Старикову. Ранее женщина пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту Путину на проблемы в здравоохранении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолёт МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полёта», – говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе также сообщили, что на борту находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Эти специалисты будут следить за состоянием больной во время полёта и оказывать ей необходимую помощь.
По данным МЧС, Старикова будет проходить лечение в столичном институте онкологии имени Герцена.
В четверг, 15 июня, в ходе «Прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Апатиты Дарья Старикова. У женщины диагностирован рак четвёртой стадии. Изначально же врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.
Сразу после разговора с главой государства Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.
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