Онкобольную, пожаловавшуюся Путину во время «Прямой линии», МЧС доставит самолётом в Москву

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МЧС России направило в Мурманск самолёт, который доставит на лечение в Москву страдающую онкологическим заболеванием жительницу города Апатиты Дарью Старикову. Ранее женщина пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту Путину на проблемы в здравоохранении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолёт МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полёта», – говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе также сообщили, что на борту находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Эти специалисты будут следить за состоянием больной во время полёта и оказывать ей необходимую помощь.

По данным МЧС, Старикова будет проходить лечение в столичном институте онкологии имени Герцена.

В четверг, 15 июня, в ходе «Прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Апатиты Дарья Старикова. У женщины диагностирован рак четвёртой стадии. Изначально же врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после разговора с главой государства Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.

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#здоровье #МЧС #российская власть #транспорт

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Алексей Воскобойников