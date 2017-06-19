Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июня
Предыдущая новость Следующая новость
19 июня 2017, 17:29 0

Онкобольную, пожаловавшуюся Путину во время «Прямой линии», МЧС доставит самолётом в Москву

Онкобольную, пожаловавшуюся Путину во время «Прямой линии», МЧС доставит самолётом в Москву
Фото: dp.ru

МЧС России направило в Мурманск самолёт, который доставит на лечение в Москву страдающую онкологическим заболеванием жительницу города Апатиты Дарью Старикову. Ранее женщина пожаловалась в ходе «Прямой линии» президенту Путину на проблемы в здравоохранении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолёт МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полёта», – говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе также сообщили, что на борту находится бригада врачей отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Эти специалисты будут следить за состоянием больной во время полёта и оказывать ей необходимую помощь.

По данным МЧС, Старикова будет проходить лечение в столичном институте онкологии имени Герцена.

В четверг, 15 июня, в ходе «Прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась жительница города Апатиты Дарья Старикова. У женщины диагностирован рак четвёртой стадии. Изначально же врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после разговора с главой государства Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.

Просмотров всего: 347

#здоровье #МЧС #российская власть #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 9

В машине, которой управлял в Свободном подросток, также находилась его мать
Происшествия 1

В Свободном пьяный подросток врезался на машине в дерево
Общество

В рубрике «Эксперты» появится специалист по красоте
Общество 7

«Известия»: ситуация со смертностью на дорогах в Амурской области ухудшилась