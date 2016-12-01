Амур.life будет делать еженедельный обзор скидок

Фото: lanetofhotels.com

На Амур.life появилась новая рубрика «Сезон скидок». Каждую неделю издание будет публиковать список торговых точек Благовещенска, где покупатели смогут купить товары со скидкой и поучаствовать в какой-либо акции. В материале будет указана цена товара и размер скидки, а также призы, которые могут выиграть покупатели.

«Во многих магазинах нашего города постоянно проходят какие-либо акции. Время от времени торговые сети объявляют скидки на тот или иной ассортимент товара. Как мы, покупатели, узнаем об этом? Как правило – если случайно увидели рекламу по телевизору или услышали по радио, или нам в руки попалась рекламная брошюра. Теперь же мы предлагаем читателям удобный способ узнать обо всем и сразу – зайти в наш раздел "Сезон скидок" на Амур.life и получить всю информацию», – рассказала редактор интернет-журнала Амур.life Оксана Руденко.

Сейчас в рубрике собрана информация только о магазинах Благовещенска. Но редакция не собирается этим ограничиваться. Планируется, что «Сезон скидок» станет рассказывать об акциях в магазинах других городов Амурской области.

Обзор скидок за период с 19 по 24 июня можно посмотреть на Амур.life.

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#торговля

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Нино Кохреидзе