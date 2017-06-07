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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор театра драмы и директор научного центра местного самоуправления

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор театра драмы и директор научного центра местного самоуправления

20 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» состоится встреча с директором Амурского областного театра драмы Татьяной Бединой. Ведущие Илья Кутырёв и Татьяна Удалова расспросят гостью о том, чем запомнился и как закрывается театральный сезон 2016-2017, а также о том, как в Амурской области оказался с гастролями театр «Коноситаями» из японского города Киото.

В дневном эфире «Эха» выйдет интервью, в котором директор «Дальневосточного научного центра местного самоуправления», кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук Нина Поличка (г. Хабаровск) рассказывает о том, что местное самоуправление в России – это не утопия. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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