Приамурье завершило рабочую неделю лидером по количеству лесных пожаров

Фото: regnum.ru

В пятницу, 16 июня, из 20 природных пожаров в Дальневосточном федеральном округе больше всего пришлось на Амурскую область – девять очагов. Восемь из них не были ликвидированы и продолжили действовать в выходные.К понедельнику, 19 июня, в области зафиксирован один природный пожар на площади 10 гектаров.

В Республике Саха (Якутия) действовало пять пожаров, в Хабаровском крае – три, в Магаданской области – два, в Приморском крае – один. Несмотря на лидерство по количеству очагов возгорания, по общей площади горящего леса Приамурье уступило первенство Магаданской области: из 2 149 гектаров общей площади на Магаданскую область пришелся 1 691 гектар.

На тушении возгораний по всему Дальнему Востоку работали 351 человек, 34 единицы техники, восемь воздушных судов.

Через сутки в ДФО продолжали действовать 15 пожаров: в Амурской области удалось потушить один, в Республике Саха (Якутия)и Хабаровском крае – по два. Всё потушили в Приморье, зато в Магаданской области не ликвидировали ни один из очагов.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1 059 лесных пожаров на площади 184,8 тысячи гектара. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тысячи гектара) и Амурскую область (34,1 тысячи гектара). За аналогичный период 2016 года в ДФО было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 953, но на значительно большей площади – 961 тысяча гектаров, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по ДФО.

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#Дальний Восток #пожары #происшествия

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Василий Кленин