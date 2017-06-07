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В Благовещенске пропала женщина

В Благовещенске пропала женщина
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Благовещенска разыскивает Марину Онищенко 1969 года рождения. Горожанка 4 июня ушла из дома и пропала, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Приметы Марины Борисовны: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, окрашены в темно-красный цвет. На момент ухода из дома женщина была одета в темно-синее платье и балетки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении горожанки, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (с мобильного 102), 8-914-566-63-00.

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#происшествия

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