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сегодня, 16:50 0

Представители крупнейшей продовольственной корпорации Китая приехали в Амурскую область

Представители китайской корпорации COFCO приехали в Приамурье. Делегация из семи человек уже посетила зерноочистительный комплекс в Константиновском районе и предприятия в Белогорском районе. Представители компании знакомятся с культурой земледелия в Приамурье, а амурские аграрии рассчитывают наладить поставки сои, ячменя и пшеницы в Китай.

По итогам работы в правительстве Амурской области пройдет совещание, на котором определят дальнейшее взаимодействие.

COFCO входит в список 500 крупнейших компаний мира, возглавляет топ-100 продовольственных предприятий КНР и занимает 20 процентов в реализации продовольствия в Китае.

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#Китай #производство #сельское хозяйство

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