Представители крупнейшей продовольственной корпорации Китая приехали в Амурскую область

Представители китайской корпорации COFCO приехали в Приамурье. Делегация из семи человек уже посетила зерноочистительный комплекс в Константиновском районе и предприятия в Белогорском районе. Представители компании знакомятся с культурой земледелия в Приамурье, а амурские аграрии рассчитывают наладить поставки сои, ячменя и пшеницы в Китай.

По итогам работы в правительстве Амурской области пройдет совещание, на котором определят дальнейшее взаимодействие.

COFCO входит в список 500 крупнейших компаний мира, возглавляет топ-100 продовольственных предприятий КНР и занимает 20 процентов в реализации продовольствия в Китае.

Просмотров всего: 126

#Китай #производство #сельское хозяйство

распечатать

Екатерина PL