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19 июня 2017, 18:23 1

Почти 5,5 миллиона рублей приставы взыскали в счет зарплаты сотрудников «Городка»

Почти 5,5 миллиона рублей приставы взыскали в счет зарплаты сотрудников «Городка»

Амурские судебные приставы взыскали 5,5 миллиона рублей с компании, которая задолжала фирме-банкроту «Городок». Деньги направили на погашение задолженности по заработной плате работникам.

Исполнительное производство о взыскании задолженности в 5 миллионов 459 тысяч рублей с ООО «Монтажные заготовки» в пользу организации-банкрота компании «Городок» возбудили в мае 2017 года. На банковские счета неплательщика наложили арест, а руководителя предупредили об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда и требований судебного пристава-исполнителя. После того как срок, предусмотренный для добровольной оплаты истек, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга.

Задолженность взыскали и перечислили взыскателю. Конкурсный управляющий «Городка» направил деньги на погашение задолженности по заработной плате перед работниками организации.

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#суды

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