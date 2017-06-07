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Амурские военные получили технику, позволяющую мыться, тушить пожары и проводить дезинфекцию

Амурские военные получили технику, позволяющую мыться, тушить пожары и проводить дезинфекцию

В Амурскую область поступила партия современных универсальных авторазливочных станций АРС-14КМ. Технику получили специалисты РХБ (войска радиационной, химической и биологической защиты) общевойскового объединения Восточного округа. Станция является многофункциональной и позволяет военнослужащим и тушить пожары, и мыться.

Авторазливочная станция выполнена на базе армейского внедорожника КамАЗ-43114 и предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог. Универсальность станции, помимо специальной обработки, позволяет выполнять широкий круг задач: от тушения пожаров и постановки аэрозольных завес, до приготовления специальных растворов, разогрева воды и помывки военнослужащих.

Поступившие машины будут использоваться в подразделениях передового отряда РХБ защиты, входящего в состав сводных спасательных подразделений объединения предназначенных для ликвидации последствий ЧС. В настоящее время новая техника вводится в эксплуатацию специалистами подразделений РХБ защиты и в ближайшее время будет задействована в учебно-боевой деятельности, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии

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