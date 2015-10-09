Чиновникам на Сахалине, бывшим амурчанам, продлен домашний арест

Двум ведущим чиновникам министерства сельского хозяйства Сахалинской области – Михаилу Кузьменко и Тамаре Муленковой – продлили домашний арест. Министр и его зам будут ожидать приговора, не выходя из квартир, все лето – до 2 сентября, сообщает «Сахалин.Инфо».

Подобная мера пресечения — домашний арест — была выбрана городским судом Южно-Сахалинска еще 22 марта.

Михаилу Кузьменко и Тамаре Муленковой инкриминируется превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Они поставили свои подписи под документом, касающимся выделения средств, которые предназначались совхозу «Южно-Сахалинский», но были отданы компании «Грин Агро» для строительства молочной фермы в Троицком. 22 марта 2017 года оба чиновника были помещены под домашний арест.

Как сообщало Амур.инфо, с 1 октября 2015 года в правительстве Сахалина на должность первого заместителя министра был назначен Михаил Кузьменко, до этого работавший первым замом министра сельского хозяйства Амурской области. На должность заместителя министра назначили Тамару Муленкову, занимавшую до этого должность первого заместителя и заместителя министра сельского хозяйства Амурской области.

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Нина Гвоздкова