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Уличный художник создал портрет Горького из скотча и сетки-рабицы

Уличный художник создал портрет Горького из скотча и сетки-рабицы
Фото: vgoroden.ru

Известный пермский уличный художник Александр Жунёв создал необычный арт-объект. С помощью цветного скотча и сетки-рабицы он сотворил портрет классика русской литературы Максима Горького. Об этом пишет VSE42.Ru.

В такой технике, называемой пиксель-арт, художник выполнил уже не одну работу. Необычный портрет пролетарского писателя был представлен на фестивале «Место», проходившем в Нижнем Новгороде с 5 по 12 июня.

Местным жителям арт-объект пришёлся по душе.

«Замечательный получился Горький!» – пишут свои отзывы в социальных сетях участники и гости фестиваля.

По окончании мероприятия работу пермяка сохранили и перенесли – теперь портрет Горького можно увидеть на улице Пискунова на заборе спортивной площадки возле лицея № 8.

Всего на нижегородском фестивале было создано более 20 арт-объектов. В празднике приняли участие 25 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, Перми, Пензы, Владивостока, Барнаула, Самары и Владимира.

Посетители мероприятия слушали лекции, посещали мастер-классы и экскурсии, связанные со стрит-артом.

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#культура

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