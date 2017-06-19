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19 июня 2017, 19:09 1

Пожилые танцоры Благовещенска привезли призовые места с конкурса в Харбине

В Харбине 14 и 15 июня проходил первый российско-китайский конкурс народных танцев. В нем приняли участие и амурчане. Амурскую область представлял танцевально-оздоровительный клуб «Танцы для здоровья» Ассоциации пожилых людей города Благовещенска.

Всего в конкурсе участвовали 50 амурских танцоров. Средний возраст участников – 63 года. Общее число участников конкурса составило 1 300 человек – 32 команды. В течение двух дней команды представляли свои номера. В итоге амурчане заняли 2 и 3 место, сообщает мэрия Благовещенска.

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#жизнь #Китай #конкурсы

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Комментарии
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  • valentinoo

    valentinoo
    4 часа назад

    Молодцы!!!

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