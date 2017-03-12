Полицейские задержали подозреваемых в краже миллиона (видео)

Сотрудники уголовного розыска областного управления МВД задержали подозреваемых, которые украли более одного миллиона рублей. Одним из них оказался житель Бурятии, живший в Приамурье по подложному паспорту. За ним оперативникам даже пришлось ехать в забайкальскую республику.

Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 марта 2017 года: в торговом центре Благовещенска неизвестные похитили металлический ящик. В нем находилось свыше 1 миллиона рублей и подарочные сертификаты на сумму более 300 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Были изъяты и изучены записи с камер наружного видеонаблюдения. С их помощью полицейские установили личности подозреваемых в совершении преступления. Один из них – житель Благовещенска. Предварительно установлено, что именно он являлся инициатором преступления. Другой участник – житель Республики Бурятия, живший в Приамурье по подложному паспорту.

Амурчанина задержали в областном центре – он собирался выехать за пределы страны. Чтобы задержать второго фигуранта, оперативникам пришлось выехать в Республику Бурятия. Он не имел постоянного места жительства и находился в розыске за совершение преступлений на территории этого региона. Подозреваемого амурские полицейские задержали совместно с коллегами из Бурятии.

В отношении жителя Приамурья избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его подельника в ближайшее время доставят в Амурскую область для проведения необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин