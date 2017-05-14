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Учёные рассказали о звезде, имеющей форму тыквы

Учёные рассказали о звезде, имеющей форму тыквы
Фото: v-kosmose.com

Не все звёзды во Вселенной имеют идентичную форму и выглядят как огромные раскалённые шары. По словам учёных, некоторые из небесных тел по форме очень сильно напоминают, скорее тыкву, – как, например, Регул из созвездия Льва. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Западные астрономы, наблюдавшие за этой яркой звездой, пришли к единому мнению, что она похожа именно на плод тыквы.

Известно, что Регул имеет высокую скорость вращения – полный оборот вокруг своей оси он совершает за 15,9 часа. Именно скорость влияет на форму звезды – её бока сплюснуты, а радиус экватора шире на 30 процентов. При этом небесное тело не является гладким по форме – Регул имеет «рёбра» и визуально напоминает тыкву. Звезда считается молодой – она зародилась, когда на Земле царила эра динозавров.

Учёные пришли к выводу, что объект их исследования относится к виду плутоидов и представляет некоторую ценность для научного мира, позволяя расширить классификацию космических объектов.

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#космос #наука

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