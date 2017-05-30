Бывший мэр Свободного Роберт Каминский стал омбудсменом по правам переселенцев

Начала работу специализированная служба, призванная помочь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток. Об этом рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей линии, а также отвечают на сообщения, поступающие на электронную почту. Помощь старообрядцам оказывают два омбудсмена, один из них экс-мэр Свободного Роберт Каминский

«Агентство запустило специализированную линию для приема обращений от староверов со всего мира. Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи и многим другим насущным ежедневным вопросам переехавших старообрядцев», - прокомментировал руководитель АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Служба создана по инициативе министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Чтобы получить консультацию, можно позвонить по номеру 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru .

Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам переселенцев, работающих в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр Свободный Роберт Каминский.

Ранее министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению староверов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые были инициированы ведомством при принятии и реализации законов о дальневосточном гектаре и электронной визе.

«То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы "Дальневосточный гектар" мы видим, что закон перечеркнул существовавшую ранее систему получения земельных участков. Такие же изменения возможны и в программе переселения соотечественников в части создания условий для переселения староверов», – отмечал министр.

За последние 7 лет в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Приморского края и Амурской области переселись более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, которые сегодня являются гражданами России.

На Дальнем Востоке старообрядцы, переезжающие из стран Южной Америки, проживают в селе Любитовка Дальнереченского района Приморского края, селе Дерсу Красноармейского района Приморского края, селении вблизи города Свободный Амурской области.

Дополнительная информация о мерах поддержки для переезжающих, а также методическое пособие содержится в специальном разделе на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сообщает Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #жизнь

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Екатерина PL