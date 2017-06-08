В Амурской области изъяли 123 грамма героина

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Гражданина Таджикистана обвиняют в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков – 123 грамма героина. Сотрудники УФСБ задержали его в день покупки. Приобретенные наркотики они изъяли, а задержанного заключили под стражу. Уголовное дело расследовалось следственным отделом областного управления ФСБ.

Следствие установило, что 13 февраля 2017 обвиняемый, проживающий в селе Возжаевка Белогорского района, незаконно приобрел наркотическое средство – героин массой 123,2 грамма. Наркотик он намеревался доставить к месту проживания для личного потребления.

Расследование завершено, и 19 июня 2017 года прокуратура Амурской области направило уголовное дело для рассмотрения по существу в Белогорский городской суд.

За совершение данного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. Сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Василий Кленин