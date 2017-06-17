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В Свободном пьяный подросток врезался на машине в дерево

В Свободном пьяный подросток врезался на машине в дерево
Фото: rabochy-put.ru

В ночь на понедельник, 19 июня, в Свободном подросток, находясь в состоянии опьянения, врезался на машине в дерево. Об этом сообщает амурское управление ГИБДД.

Авария произошла в 2 часа ночи. Парень 2002 года рождения управлял автомобилем Toyota Mark II, будучи нетрезвым. Он не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы.

Парень находился за рулем, не имея водительских прав, поскольку по закону их могут получить только те, кто достиг 18-летнего возраста.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • Robin

    Robin
    1 час назад



    В СВОБОДНОМ ПЬЯНЫЙ ПОДРОСТОК ВРЕЗАЛСЯ НА МАШИНЕ В ДЕРЕВО





    Парень находился за рулем, не имея водительских прав, поскольку по закону их могут получить только те, кто достиг 18-летнего возраста.



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