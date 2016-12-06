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сегодня, 15:00 0

В рубрике «Эксперты» появится специалист по красоте

В рубрике «Эксперты» появится специалист по красоте

В рубрике «Эксперты» на Амур.инфо на вопросы читателей ответит Светлана Марковец – врач-дерматолог, косметолог клиники пластической хирургии и врачебной косметологии «Медлайн-премьер».

Светлана Владимировна ведет дерматологические приемы для детей и взрослых. Владеет всеми видами инъекционной, аппаратной и лазерной косметологии.

Раздел «Эксперты» помогает оперативно получить бесплатную онлайн-консультацию различных специалистов. Большой популярностью в «Экспертах» пользуются экспертные мнения врачей различных профилей, юристов, нотариуса.

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#жизнь #здоровье

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