По факту разрушения надгробий в Бурейском районе возбуждено уголовное дело

Полиция Бурейского района возбудила уголовное дело по факту повреждения надгробий на кладбище села Малиновка. Всего была повреждена 21 могильная плита. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливает лиц, причастных к данному преступлению.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на Малиновском кладбище в поселке Новобурейский 17 июня разрушили надгробные памятники. Это обнаружили пришедшие на могилы к родственникам местные жители. Валили всё без разбору – и дорогие, и дешевые надгробия, говорят очевидцы.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ.

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Василий Кленин