Вопрос благовещенца прозвучал в программе «Что? Где? Когда?»

Житель Благовещенска Игорь Максимов сумел задать вопрос знатокам телепрограммы «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Выпуск с вопросом благовещенца вышел в эфир 18 июня.

На момент, когда знатокам выпал вопрос Игоря, счет игры был 4:2 в пользу зрителей. Житель Благовещенска спросил у них о Швейцарии. Путешествуя по этой стране, можно встретить сооружение из металлических трубок. Горожанин поинтересовался, для чего оно предназначено.

Знатоки сразу же пришли к верному решению. На вопрос Игоря ответил Михаил Мун. Так, каждая из трубок указывает на отдельный горный пик, на трубках обозначены названия пиков. Смотря сквозь трубки, желающие могут узнать, как называется та или иная гора. Счет игры стал 4:3 в пользу в телезрителей.

Игорь Максимов рассказал ИА «Амур.инфо», что решил задать этот вопрос, поскольку он показался ему интересным. Изображение сооружения из металлических трубок мужчина нашел на просторах Сети. Раньше горожанин уже отправлял вопрос знатокам, но тогда он в эфире программы не прозвучал.

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Александр Авдеев