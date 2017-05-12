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Вопрос благовещенца прозвучал в программе «Что? Где? Когда?»

Вопрос благовещенца прозвучал в программе «Что? Где? Когда?»

Житель Благовещенска Игорь Максимов сумел задать вопрос знатокам телепрограммы «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Выпуск с вопросом благовещенца вышел в эфир 18 июня.

На момент, когда знатокам выпал вопрос Игоря, счет игры был 4:2 в пользу зрителей. Житель Благовещенска спросил у них о Швейцарии. Путешествуя по этой стране, можно встретить сооружение из металлических трубок. Горожанин поинтересовался, для чего оно предназначено.

Знатоки сразу же пришли к верному решению. На вопрос Игоря ответил Михаил Мун. Так, каждая из трубок указывает на отдельный горный пик, на трубках обозначены названия пиков. Смотря сквозь трубки, желающие могут узнать, как называется та или иная гора. Счет игры стал 4:3 в пользу в телезрителей.

Игорь Максимов рассказал ИА «Амур.инфо», что решил задать этот вопрос, поскольку он показался ему интересным. Изображение сооружения из металлических трубок мужчина нашел на просторах Сети. Раньше горожанин уже отправлял вопрос знатокам, но тогда он в эфире программы не прозвучал.

Просмотров всего: 1275

#отдых #ТВ

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Комментарии
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  • Веснушка

    Веснушка
    1 час назад

    мы эту передачу в эфире 1 канала увидем только в след воскр.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Празднества в Блг будут, фейервек, событие-то историческое

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    1 час назад

    Направление ветра!!!

  • laoben

    laoben
    1 час назад

    Амуринфо генерирует новости про каждый пук жителей Приамурья на отечественном ТВ. Потом удивляемся, почему всякие доренки называют нас провинциалами.

  • Кто? я?

    Кто? я?
    52 минуты назад

    laoben

    Амуринфо генерирует новости про каждый пук жителей Приамурья на отечественном ТВ. Потом удивляемся, почему всякие доренки называют нас провинциалами.



    и что в этом плохого?

    или пукать в эфире позволительно только доренкам?

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