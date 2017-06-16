Первый магазин без единого продавца открылся в Китае

Фото: newinform.com

В Шанхае открылся продуктовый магазин без продавцов – на основе полного самообслуживания. Это круглосуточный минимаркет на колесах. Пока проводится его тестирование, пишет «Влад Тайм».

В магазине нет ни продавцов, ни других сотрудников. Питают его солнечные батареи, а продукты он самостоятельно забирает на складе, позволяя своим владельцам экономить на грузчиках и другом обслуживающем персонале.

Оплата за продукты в магазине проходит в автоматическом режиме. Для этого человек должен установить специальную программу на свой мобильный аппарат, после чего им можно пользоваться, как пропуском.

Покупатели сканируют штрих-коды приобретенных товаров, а при выходе из магазина определенная сумма списывается с их счетов. В магазине очень небольшое внутреннее пространство, поэтому одновременно там могут находиться всего четыре покупателя.

Подобный проект запустила американская компания Amazon. Уже даже появились жалобы на магазины без продавцов, поскольку техника не способна справляться с большим потоком клиентов. Проблемы начинаются, когда в помещение входят более 20 человек. На данный момент полностью отказаться от людей при обслуживании покупателей в супермаркетах американской корпорации не удалось.

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#Китай #торговля

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Нина Гвоздкова