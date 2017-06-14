Амур.инфо объявляет конкурс к своему юбилею

ИА «Амур.инфо» празднует свое 15-летие. А на день рождения принято дарить подарки. Редакция информагентства предлагает пользователям подарить любимому сайту творческое поздравление. Его можно выполнить в любой форме, а лучшие будут награждены. Призов много! Итоги редакция подведет через неделю.

При создании поздравления читатели могут проявить любые творческие способности: написать стихотворение, сделать фотографию, видеопоздравление, видеоролик, нарисовать рисунок и так далее.

Свои подарки следует размещать в комментариях к этой новости. Также тексты и медиафайлы можно послать через WhatsApp на номер +7-962-285-13-55. Принимаются они в течение недели. 26 июня, в понедельник, редакция подведет итоги. Призы получат 15 победителей.

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Василий Кленин